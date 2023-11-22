***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.11.2023 10:02
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 22.11.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.526,905479 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219283
BIST
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11:028.025
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -21,22
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
8.017
En Yüksek
8.060
11:0228,8203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0428
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8203
En Düşük
28,7116
11:0231,4537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0082
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,4769
En Düşük
31,3446
11:021.857,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,58
|Açılış
|: 1.857,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.857,66
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler11:00
|CMBTN
|1.949,00
|95.353.356
|% 9,99
|
|SMART
|28,08
|49.428.584
|% 9,95
|
|SNKRN
|37,36
|2.311.276
|% 9,95
|
|MRSHL
|1.780,00
|12.858.720
|% 9,94
|
|SAMAT
|26,80
|37.781.192
|% 9,93
|
|DAPGM
|69,10
|72.064.670
|% -9,97
|
|PEGYO
|14,18
|64.331.618
|% -7,98
|
|YONGA
|56,20
|230.139
|% -5,94
|
|RODRG
|68,50
|6.216.170
|% -5,65
|
|ORMA
|199,90
|766.217
|% -5,48
|
|THYAO
|263,00
|3.732.492.894
|% -2,05
|
|TUPRS
|154,30
|1.053.592.380
|% -0,13
|
|ASELS
|46,22
|943.527.185
|% -0,52
|
|MIATK
|46,50
|879.492.109
|% -1,90
|
|TABGD
|167,60
|776.102.399
|% 4,03
|
|EKGYO
|7,59
|491.507.154
|% -0,39
|
|YKBNK
|17,13
|661.483.244
|% -0,64
|
|SKBNK
|7,63
|276.188.481
|% 1,33
|
|ISCTR
|21,24
|729.295.147
|% -0,28
|
|PETKM
|22,46
|704.636.889
|% 0,81
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7877
|28,8439
|% 0,23
|
|Euro
|31,4460
|31,4524
|% 0,02
|
|Sterlin
|35,9910
|36,1715
|% 0,07
|
|Frank
|32,4798
|32,6755
|% 0,13
|
|Riyal
|7,6608
|7,6992
|% 0,14
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,81
|23,85
|% 0,66
|
|Platin
|936,03
|938,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,65
|1.071,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,56
|82,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,40
|2.002,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:15PEGYO
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 14.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 478, 571 adet işlem
-
11:14RODRG
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 68.95 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 341 adet işlem
-
11:12XU100
Endeks 8, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 22, 449.00 milyon TL de
-
11:12DAPGM
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 69.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 468 adet işlem
-
11:11SELVA
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 14.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 645, 756 adet işlem