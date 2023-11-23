***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.11.2023 09:52
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 23.11.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.526,791158 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219493
BIST
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10:038.002
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 14,52
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.990
En Yüksek
8.004
10:0328,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0158
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,7707
10:0331,5778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1459
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,5972
En Düşük
31,3413
10:031.851,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.851,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.853,25
En Düşük
1.842,30
BIST En Aktif Hisseler10:01
|SMART
|30,88
|36.209.456
|% 9,97
|
|ZTM15
|91,48
|91
|% 1,85
|
|DGNMO
|11,90
|151.749
|% 1,19
|
|ZRE20
|105,95
|106
|% 1,15
|
|BMSTL
|24,96
|30.835.570
|% 0,73
|
|ZPLIB
|83,70
|46.705
|% -3,55
|
|CASA
|109,90
|15.653.847
|% -1,87
|
|ARCLK
|145,60
|2.624.529
|% -0,14
|
|YBTAS
|144.530,00
|6.786.570
|% 0,00
|
|KENT
|740,00
|7.652.345
|% 0,00
|
|ASELS
|46,20
|3.935.510.770
|% 0,00
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 0,00
|
|MIATK
|44,00
|2.618.392.416
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% 0,00
|
|SKBNK
|7,29
|1.319.954.063
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% 0,00
|
|ODAS
|11,91
|1.281.312.484
|% 0,00
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8559
|28,8644
|% 0,05
|
|Euro
|31,5426
|31,5729
|% 0,45
|
|Sterlin
|35,9917
|36,1722
|% 0,14
|
|Frank
|32,5546
|32,7507
|% 0,12
|
|Riyal
|7,6705
|7,7089
|% 0,02
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,63
|23,66
|% 0,66
|
|Platin
|927,72
|929,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,18
|1.064,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,98
|80,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,21
|1.995,54
|% 0,66
|