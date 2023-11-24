***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.11.2023 09:48
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 24.11.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.526,676842 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219770
BIST
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12:507.893
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,26
|Açılış
|: 7.902
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|Önceki Kapanış
|: 7.899
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7.868
En Yüksek
7.910
12:5028,8865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0608
|Açılış
|: 28,8350
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|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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28,9208
En Düşük
28,7603
12:5031,5172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0164
|Açılış
|: 31,4000
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|Önceki Kapanış
|: 31,4000
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31,8246
En Düşük
31,3788
12:501.851,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,05
|Açılış
|: 1.851,66
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
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1.854,57
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler12:48
|ECZYT
|324,50
|541.842.437
|% 10,00
|
|ANGEN
|15,41
|98.952.312
|% 9,99
|
|TRILC
|13,43
|171.842.736
|% 9,99
|
|RTALB
|13,90
|78.199.577
|% 9,97
|
|BINHO
|201,10
|27.900.413
|% 9,95
|
|DAPGM
|56,00
|255.834.350
|% -9,97
|
|ORMA
|182,70
|4.110.019
|% -9,96
|
|QNBFB
|286,50
|1.104.458
|% -7,73
|
|AYES
|45,18
|285.267
|% -6,23
|
|ADEL
|437,00
|527.022
|% -6,22
|
|THYAO
|262,50
|3.361.061.503
|% 0,67
|
|TUPRS
|150,40
|1.617.604.610
|% 0,33
|
|EREGL
|39,84
|1.200.123.850
|% 1,27
|
|AKBNK
|31,44
|1.079.324.333
|% -0,06
|
|ISCTR
|21,00
|1.065.106.898
|% -0,66
|
|IHLAS
|1,29
|109.230.033
|% -3,01
|
|EKGYO
|7,33
|537.449.849
|% 0,96
|
|YKBNK
|17,57
|986.388.583
|% -0,11
|
|ISCTR
|21,00
|1.065.106.898
|% -0,66
|
|ZOREN
|4,95
|214.601.443
|% -0,40
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8663
|28,8865
|% 0,21
|
|Euro
|31,5035
|31,5172
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,1255
|36,3067
|% 0,38
|
|Frank
|32,5371
|32,7331
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6813
|7,7198
|% 0,35
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,67
|23,71
|% 0,66
|
|Platin
|921,33
|922,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,41
|1.060,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,60
|81,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,83
|1.994,12
|% 0,66
|