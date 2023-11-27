***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.11.2023 09:18
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 27.11.2023 Tarihli Fon Pay Fyatı:2.526,240832 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220132
BIST
'
10:318.068
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 108,35
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.073
10:3128,9157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0571
|Açılış
|: 28,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8400
|
28,9181
En Düşük
28,8162
10:3131,6899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0842
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4200
|
31,8136
En Düşük
31,5383
10:311.869,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,86
|Açılış
|: 1.868,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler10:29
|BINHO
|221,20
|26.071.074
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|198.228.928
|% 10,00
|
|DOCO
|4.400,00
|55.937.133
|% 10,00
|
|KLNMA
|51,15
|1.082.999
|% 10,00
|
|SAMAT
|35,66
|68.882.783
|% 9,99
|
|DAPGM
|50,40
|22.788.864
|% -10,00
|
|KSTUR
|2.020,00
|521.160
|% -6,91
|
|AVTUR
|8,23
|1.170.940
|% -6,90
|
|LINK
|215,10
|13.231.297
|% -5,62
|
|NATEN
|353,75
|134.476.384
|% -4,97
|
|THYAO
|260,50
|1.632.954.556
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,06
|1.343.667.106
|% 3,76
|
|AKBNK
|33,70
|982.820.389
|% 5,78
|
|YKBNK
|18,62
|702.523.386
|% 4,49
|
|TUPRS
|152,60
|492.969.433
|% 1,40
|
|ISCTR
|22,06
|1.343.667.106
|% 3,76
|
|EKGYO
|7,49
|301.553.911
|% 2,32
|
|YKBNK
|18,62
|702.523.386
|% 4,49
|
|AKBNK
|33,70
|982.820.389
|% 5,78
|
|VAKBN
|15,18
|286.545.205
|% 1,88
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8964
|28,9230
|% 0,22
|
|Euro
|31,6783
|31,6905
|% 0,27
|
|Sterlin
|36,3722
|36,5546
|% 0,24
|
|Frank
|32,6874
|32,8843
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6886
|7,7272
|% 0,22
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,61
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|936,54
|937,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,39
|1.081,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,07
|80,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.009,91
|2.010,17
|% 0,66
|