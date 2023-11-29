***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.11.2023 09:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 29.11.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.525,649741 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220749
BIST
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13:058.053
En Düşük
|Değişim
|: -0,50%
|| -40,52
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
8.049
En Yüksek
8.125
13:0528,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0069
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8453
13:0531,7514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0307
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
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31,9430
En Düşük
31,7118
13:051.895,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.895,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
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1.907,94
En Düşük
1.890,56
BIST En Aktif Hisseler13:04
|AVHOL
|45,54
|88.323.861
|% 10,00
|
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|257.519.274
|% 9,99
|
|SAMAT
|43,14
|91.870.882
|% 9,99
|
|SAFKR
|33,50
|81.957.080
|% 9,98
|
|HURGZ
|5,76
|236.365.969
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|88.553.960
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|57.347.310
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|650.896.319
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.860.921
|% -9,93
|
|THYAO
|257,00
|4.231.111.336
|% -1,53
|
|SASA
|49,94
|2.475.179.339
|% 1,71
|
|TUPRS
|156,50
|2.155.173.926
|% 0,32
|
|AKBNK
|33,88
|1.441.911.727
|% 0,24
|
|EREGL
|41,18
|1.436.796.708
|% 0,29
|
|YKBNK
|19,38
|1.366.108.806
|% 0,83
|
|ZOREN
|5,25
|373.126.644
|% -0,94
|
|EKGYO
|7,49
|518.709.741
|% -0,13
|
|ISCTR
|22,16
|1.247.062.886
|% 0,00
|
|HEKTS
|22,62
|1.148.073.555
|% 2,82
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9046
|28,9085
|% 0,01
|
|Euro
|31,7356
|31,7483
|% -0,11
|
|Sterlin
|36,5432
|36,7265
|% -0,11
|
|Frank
|32,8323
|33,0301
|% 0,16
|
|Riyal
|7,6833
|7,7218
|% 0,01
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,92
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|936,54
|938,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,36
|1.050,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,23
|82,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,27
|2.037,50
|% 0,66
|