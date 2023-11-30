***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.11.2023 11:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.11.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.525,535473 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221101
BIST
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13:068.030
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,48
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.001
En Yüksek
8.038
13:0628,8643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0651
|Açılış
|: 28,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7617
13:0631,5695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1942
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,5173
13:061.891,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -10,39
|Açılış
|: 1.890,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.888,35
BIST En Aktif Hisseler13:04
|BINHO
|294,25
|1.119.275.152
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|65.074.094
|% 10,00
|
|INGRM
|726,00
|107.011.439
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|153.653.640
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|3.192.968
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.200.477.969
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|16.654.191
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|16.868.933
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|6.929.548
|% -9,90
|
|QNBFB
|237,00
|6.481.182
|% -9,80
|
|THYAO
|254,25
|3.322.493.250
|% -0,29
|
|ISCTR
|22,30
|1.707.531.402
|% 1,64
|
|SASA
|49,52
|1.642.720.990
|% -3,09
|
|AKBNK
|34,36
|1.564.596.354
|% 1,30
|
|ASELS
|49,08
|1.323.952.132
|% 2,25
|
|ISCTR
|22,30
|1.707.531.402
|% 1,64
|
|EKGYO
|7,44
|519.764.697
|% 0,54
|
|YKBNK
|19,27
|1.117.547.227
|% -0,36
|
|PETKM
|21,84
|1.041.458.990
|% 1,87
|
|AKBNK
|34,36
|1.564.596.354
|% 1,30
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8552
|28,8672
|% -0,22
|
|Euro
|31,5459
|31,5703
|% -0,61
|
|Sterlin
|36,4021
|36,5847
|% -0,53
|
|Frank
|32,8547
|33,0527
|% -0,30
|
|Riyal
|7,6699
|7,7084
|% -0,21
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,95
|24,97
|% 0,66
|
|Platin
|931,21
|932,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,57
|1.015,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,67
|83,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,96
|2.038,24
|% 0,66
|