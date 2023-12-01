***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2023 12:18
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.11.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:3.916,952327 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221501
BIST
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12:348.030
En Düşük
|Değişim
|: 1,02%
|| 81,10
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.019
En Yüksek
8.090
12:3428,9615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0883
|Açılış
|: 28,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
12:3431,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1099
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
12:341.907,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.907,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.908,23
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:32
|BURVA
|86,35
|26.830.947
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|130.268.824
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|199.430.160
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.523.617
|% 9,95
|
|LIDER
|158,30
|178.328.905
|% -9,95
|
|HURGZ
|4,78
|118.999.509
|% -7,90
|
|POLTK
|15.512,50
|146.961.903
|% -7,28
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|KSTUR
|1.870,00
|76.670
|% -6,97
|
|THYAO
|256,50
|4.823.631.836
|% 2,19
|
|BINHO
|277,50
|2.522.006.478
|% -5,69
|
|YKBNK
|19,85
|2.110.940.809
|% 3,39
|
|SASA
|52,50
|1.958.948.715
|% 5,25
|
|ISCTR
|22,00
|1.891.190.473
|% 2,61
|
|YKBNK
|19,85
|2.110.940.809
|% 3,39
|
|ISCTR
|22,00
|1.891.190.473
|% 2,61
|
|EKGYO
|7,41
|421.422.714
|% 0,54
|
|AKBNK
|34,72
|1.662.402.702
|% 3,21
|
|HEKTS
|22,96
|1.077.744.216
|% 2,96
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9553
|28,9653
|% 0,32
|
|Euro
|31,5785
|31,5918
|% 0,32
|
|Sterlin
|36,5608
|36,7442
|% 0,61
|
|Frank
|33,0274
|33,2263
|% 0,59
|
|Riyal
|7,7025
|7,7411
|% 0,38
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,38
|25,41
|% 0,66
|
|Platin
|938,48
|940,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,19
|1.028,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,63
|80,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,54
|2.048,83
|% 0,66
|