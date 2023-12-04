***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.12.2023 10:10
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 04.12.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı:2.525,078461 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221770
BIST
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10:548.000
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -25,82
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.992
En Yüksek
8.070
10:5428,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0155
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,2476
En Düşük
28,7960
10:5431,4250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0356
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
10:541.919,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,64
|Açılış
|: 1.923,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.921,58
BIST En Aktif Hisseler10:54
|EKOS
|33,00
|95.567.274
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|36.075.414
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|90.217.404
|% 10,00
|
|CANTE
|20,58
|323.027.323
|% 9,99
|
|CRFSA
|126,70
|137.346.214
|% 9,98
|
|ENSRI
|25,06
|4.225.687
|% -9,99
|
|DAPGM
|35,84
|698.128.423
|% -9,49
|
|KTLEV
|52,10
|109.087.609
|% -8,36
|
|MRSHL
|1.896,00
|105.634.429
|% -7,51
|
|EMNIS
|113,70
|234.336
|% -6,96
|
|THYAO
|260,50
|2.851.778.180
|% -0,10
|
|TUPRS
|154,50
|1.257.713.569
|% 0,78
|
|KOZAL
|24,24
|799.566.125
|% 3,06
|
|ISCTR
|22,00
|777.217.660
|% -0,27
|
|DAPGM
|35,84
|698.128.423
|% -9,49
|
|EKGYO
|7,36
|356.385.412
|% 0,14
|
|ODAS
|11,22
|539.811.957
|% 3,79
|
|ISCTR
|22,00
|777.217.660
|% -0,27
|
|MOBTL
|4,35
|149.169.952
|% -2,03
|
|KOZAL
|24,24
|799.566.125
|% 3,06
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9066
|28,9132
|% 0,06
|
|Euro
|31,4174
|31,4327
|% -0,09
|
|Sterlin
|36,5485
|36,7318
|% -0,18
|
|Frank
|32,9488
|33,1473
|% -0,47
|
|Riyal
|7,6902
|7,7288
|% 0,14
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|923,01
|925,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,59
|980,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,22
|78,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.059,50
|2.059,88
|% 0,66
|