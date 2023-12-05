***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.12.2023 09:28
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 05.12.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.524,964217 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222203
BIST
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11:438.097
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 9,44
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.080
En Yüksek
8.121
11:4328,9132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0011
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9426
En Düşük
28,8018
11:4331,3315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0152
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
11:431.891,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.891,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.883,37
BIST En Aktif Hisseler11:43
|EKOS
|36,30
|109.702.629
|% 10,00
|
|YONGA
|61,60
|1.259.104
|% 10,00
|
|SELGD
|19,92
|22.488.899
|% 9,99
|
|BINHO
|347,25
|631.247.054
|% 9,98
|
|MARKA
|34,46
|1.485.812
|% 9,96
|
|EUYO
|14,58
|15.692.532
|% -10,00
|
|YBTAS
|136.000,00
|408.000
|% -6,66
|
|LIDER
|170,30
|142.709.609
|% -6,43
|
|DAPGM
|33,40
|281.163.801
|% -6,29
|
|MTRYO
|8,10
|3.957.465
|% -5,76
|
|THYAO
|260,50
|2.249.427.704
|% -0,57
|
|CANTE
|21,42
|1.427.201.653
|% 4,08
|
|ISCTR
|22,64
|1.199.906.339
|% -0,18
|
|KCHOL
|144,60
|1.110.754.587
|% 1,26
|
|ASELS
|49,70
|1.087.550.745
|% 1,22
|
|ADESE
|2,02
|140.681.418
|% 1,51
|
|CANTE
|21,42
|1.427.201.653
|% 4,08
|
|EKGYO
|7,44
|422.720.152
|% -0,67
|
|ISCTR
|22,64
|1.199.906.339
|% -0,18
|
|YKBNK
|20,40
|697.260.115
|% -0,58
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8934
|28,9132
|% 0,00
|
|Euro
|31,3209
|31,3315
|% -0,05
|
|Sterlin
|36,3786
|36,5611
|% -0,10
|
|Frank
|32,9623
|33,1609
|% -0,06
|
|Riyal
|7,6831
|7,7216
|% -0,03
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,48
|24,51
|% 0,66
|
|Platin
|913,11
|915,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,57
|978,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,75
|78,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,84
|2.034,08
|% 0,66
|