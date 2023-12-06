***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.12.2023 11:37
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 06.12.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.525,215459 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222620
BIST
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12:388.018
En Düşük
|Değişim
|: -0,49%
|| -39,43
|Açılış
|: 8.067
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|Önceki Kapanış
|: 8.057
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8.014
En Yüksek
8.112
12:3828,9556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0737
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
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28,9556
En Düşük
28,8087
12:3831,2593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0448
|Açılış
|: 31,2200
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|Önceki Kapanış
|: 31,3200
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31,2778
En Düşük
31,1381
12:381.882,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,77
|Açılış
|: 1.882,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
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1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:38
|CMBTN
|1.958,00
|65.625.391
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|120.580.705
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|296.437.990
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.555.633
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.174.329
|% -9,95
|
|LIDER
|149,10
|241.813.486
|% -8,97
|
|IHLGM
|1,86
|83.684.070
|% -8,82
|
|DAPGM
|32,70
|363.764.240
|% -8,40
|
|SAFKR
|31,66
|42.907.889
|% -7,43
|
|ISCTR
|22,96
|3.573.170.316
|% 2,50
|
|THYAO
|256,25
|2.638.899.238
|% -1,06
|
|AKBNK
|37,28
|2.491.981.433
|% 1,97
|
|YKBNK
|20,54
|2.297.727.567
|% 1,28
|
|BINHO
|356,75
|2.060.568.236
|% 2,74
|
|ISCTR
|22,96
|3.573.170.316
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,48
|870.904.629
|% 1,36
|
|YKBNK
|20,54
|2.297.727.567
|% 1,28
|
|IHLAS
|1,20
|128.384.693
|% -1,64
|
|AKBNK
|37,28
|2.491.981.433
|% 1,97
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9275
|28,9556
|% 0,26
|
|Euro
|31,2429
|31,2593
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,3548
|36,5371
|% 0,26
|
|Frank
|32,9418
|33,1402
|% 0,24
|
|Riyal
|7,6928
|7,7314
|% 0,21
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|901,65
|903,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,53
|950,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,15
|77,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,80
|2.023,08
|% 0,66
|