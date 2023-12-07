***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2023 13:43
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 07.12.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.525,101209 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223532
BIST
'
16:597.818
En Düşük
|Değişim
|: -0,48%
|| -37,50
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:5928,9319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0196
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:5931,2457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1089
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2935
En Düşük
31,0844
16:591.896,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,17
|Açılış
|: 1.896,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:57
|IZFAS
|11,11
|121.613.764
|% 10,00
|
|ATATP
|97,90
|256.835.603
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|301.778.687
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|668.725.939
|% 9,92
|
|EKOS
|43,82
|883.345.463
|% 9,77
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|SAMAT
|62,45
|77.425.016
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|3.971.070
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|9.174.744
|% -9,94
|
|OTTO
|290,25
|3.759.477
|% -9,93
|
|THYAO
|251,50
|5.467.525.655
|% 0,10
|
|TUPRS
|151,10
|3.209.539.061
|% 0,80
|
|YKBNK
|19,50
|3.087.829.466
|% -4,51
|
|ASTOR
|104,50
|2.441.665.277
|% 2,96
|
|AKBNK
|35,16
|2.378.886.592
|% -3,67
|
|EKGYO
|7,42
|1.755.936.629
|% 0,54
|
|YKBNK
|19,50
|3.087.829.466
|% -4,51
|
|ISCTR
|22,04
|2.172.829.783
|% -2,74
|
|ODAS
|9,95
|850.558.135
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,79
|381.804.675
|% -0,62
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9273
|28,9328
|% 0,07
|
|Euro
|31,2353
|31,2495
|% 0,36
|
|Sterlin
|36,3213
|36,5034
|% 0,35
|
|Frank
|32,9513
|33,1498
|% 0,15
|
|Riyal
|7,6912
|7,7298
|% 0,08
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,90
|23,92
|% 0,66
|
|Platin
|912,10
|913,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,07
|982,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,32
|75,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,95
|2.035,24
|% 0,66
|