***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.12.2023 10:38
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yöneimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 11.12.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.524,872811 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224298
BIST
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15:137.764
En Düşük
|Değişim
|: -1,90%
|| -150,04
|Açılış
|: 7.920
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|Önceki Kapanış
|: 7.914
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7.749
En Yüksek
7.925
15:1328,9940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 28,9900
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|Önceki Kapanış
|: 29,0300
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29,0157
En Düşük
28,8493
15:1331,2247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0105
|Açılış
|: 31,2200
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|Önceki Kapanış
|: 31,2500
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31,3600
En Düşük
31,0975
15:131.859,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,06
|Açılış
|: 1.859,56
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|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
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1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:11
|AVTUR
|8,80
|4.634.701
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,42
|16.528.471
|% 10,00
|
|SKYMD
|10,24
|1.735.731
|% 9,99
|
|CATES
|76,00
|6.002.328
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|328.426.010
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|EGEEN
|12.482,50
|894.769.773
|% -9,05
|
|KRGYO
|45,98
|62.701.032
|% -8,77
|
|LIDER
|56,80
|217.588.156
|% -8,61
|
|THYAO
|248,70
|4.383.820.234
|% -2,09
|
|AGROT
|15,27
|1.868.332.137
|% 9,94
|
|TCELL
|57,90
|1.865.753.867
|% -1,03
|
|AKBNK
|34,86
|1.807.540.847
|% -0,29
|
|ISCTR
|22,14
|1.796.855.845
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,64
|1.304.945.926
|% -3,29
|
|AGROT
|15,27
|1.868.332.137
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,72
|1.779.166.161
|% 0,25
|
|ISCTR
|22,14
|1.796.855.845
|% -0,54
|
|ZOREN
|4,67
|372.142.393
|% -2,91
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9888
|28,9934
|% 0,03
|
|Euro
|31,2099
|31,2269
|% 0,04
|
|Sterlin
|36,3885
|36,5710
|% 0,35
|
|Frank
|32,8155
|33,0132
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7067
|7,7453
|% 0,03
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|924,88
|926,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,46
|953,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,53
|75,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,49
|1.996,71
|% 0,66
|