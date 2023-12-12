***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.12.2023 11:21
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 12.12.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.524,755770 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224823
BIST
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12:347.690
En Düşük
|Değişim
|: -0,50%
|| -38,59
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.677
En Yüksek
7.744
12:3429,0370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0359
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
12:3431,3701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1237
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
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31,4058
En Düşük
31,0997
12:341.851,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.851,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.856,59
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler12:32
|CATES
|83,60
|7.968.167
|% 10,00
|
|SNPAM
|189,20
|8.320.827
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|37.415.227
|% 9,99
|
|EDIP
|18,73
|224.161.085
|% 9,98
|
|YEOTK
|206,30
|277.985.958
|% 9,97
|
|KRGYO
|40,84
|30.279.874
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|139.489.930
|% -9,92
|
|AGROT
|14,05
|1.561.736.714
|% -7,99
|
|VRGYO
|23,08
|101.317.338
|% -7,61
|
|PRZMA
|44,24
|31.014.560
|% -7,37
|
|THYAO
|245,70
|3.601.604.690
|% -0,24
|
|AGROT
|14,05
|1.561.736.714
|% -7,99
|
|TUPRS
|148,90
|1.310.858.410
|% 0,07
|
|ISCTR
|22,04
|1.195.277.930
|% 0,46
|
|YKBNK
|19,77
|1.051.714.786
|% 0,92
|
|AGROT
|14,05
|1.561.736.714
|% -7,99
|
|EKGYO
|7,40
|548.750.293
|% -1,46
|
|KATMR
|2,18
|126.288.849
|% 6,34
|
|ISCTR
|22,04
|1.195.277.930
|% 0,46
|
|YKBNK
|19,77
|1.051.714.786
|% 0,92
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0313
|29,0344
|% 0,11
|
|Euro
|31,3357
|31,3556
|% 0,35
|
|Sterlin
|36,3232
|36,5054
|% 0,08
|
|Frank
|32,9687
|33,1674
|% 0,27
|
|Riyal
|7,7160
|7,7547
|% 0,12
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,90
|% 0,66
|
|Platin
|920,54
|922,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,67
|973,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,40
|76,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.984,22
|1.984,54
|% 0,66
|