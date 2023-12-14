***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2023 09:46
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 14.12.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı:2.524,485144 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225677
BIST
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10:417.615
En Düşük
|Değişim
|: 1,14%
|| 86,04
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.605
En Yüksek
7.652
10:4129,0431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0668
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0530
En Düşük
28,9294
10:4131,6871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1370
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,7489
En Düşük
31,4821
10:411.896,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,10
|Açılış
|: 1.896,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.902,46
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler10:37
|EDIP
|22,58
|71.053.064
|% 9,61
|
|FONET
|7,18
|20.595.426
|% 6,69
|
|VAKKO
|76,00
|19.905.190
|% 6,29
|
|KONKA
|46,70
|53.364.174
|% 6,14
|
|ERSU
|8,59
|1.079.444
|% 5,79
|
|SAMAT
|55,10
|6.553.594
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|89.831.733
|% -9,82
|
|OTTO
|320,50
|30.768
|% -6,97
|
|CATES
|70,70
|492.262.609
|% -6,05
|
|EMKEL
|15,72
|18.827.179
|% -4,79
|
|THYAO
|243,70
|1.172.694.175
|% 0,99
|
|AKBNK
|37,68
|810.533.341
|% 2,45
|
|YKBNK
|21,00
|640.405.405
|% 3,45
|
|ISCTR
|22,88
|634.176.902
|% 2,51
|
|EREGL
|38,42
|523.322.904
|% 1,75
|
|EKGYO
|7,06
|239.008.310
|% 1,44
|
|YKBNK
|21,00
|640.405.405
|% 3,45
|
|ISCTR
|22,88
|634.176.902
|% 2,51
|
|BEGYO
|3,95
|89.831.733
|% -9,82
|
|AKBNK
|37,68
|810.533.341
|% 2,45
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0334
|29,0623
|% 0,30
|
|Euro
|31,6781
|31,6942
|% 0,46
|
|Sterlin
|36,5456
|36,7289
|% 0,19
|
|Frank
|33,2108
|33,4109
|% 0,30
|
|Riyal
|7,7197
|7,7584
|% 0,25
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,83
|23,86
|% 0,66
|
|Platin
|939,01
|941,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,46
|1.001,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,75
|74,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,63
|2.030,97
|% 0,66
|