***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.12.2023 14:34
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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15.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.12.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.524,028308 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226460
BIST
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16:257.889
En Düşük
|Değişim
|: -1,31%
|| -104,53
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:2529,0620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0829
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:2531,7809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1530
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:251.891,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,93
|Açılış
|: 1.891,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:23
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,08
|4.612.949
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|65.521.376
|% 9,93
|
|ORMA
|137,30
|5.361.153
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.040.090.984
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|49.196.288
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|633.562.294
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|62.820.883
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.645.436
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,74
|5.566.445.920
|% 1,48
|
|THYAO
|248,30
|4.833.587.645
|% -1,95
|
|YKBNK
|21,54
|2.995.042.400
|% -0,46
|
|EREGL
|42,40
|2.816.009.914
|% 1,19
|
|AKBNK
|39,48
|2.776.212.966
|% 0,97
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.645.436
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,74
|5.566.445.920
|% 1,48
|
|YKBNK
|21,54
|2.995.042.400
|% -0,46
|
|EKGYO
|7,42
|809.478.827
|% 0,13
|
|MOBTL
|4,66
|402.861.705
|% -9,34
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0560
|29,0612
|% 0,28
|
|Euro
|31,7709
|31,7808
|% 0,48
|
|Sterlin
|36,6827
|36,8667
|% 0,17
|
|Frank
|33,3500
|33,5509
|% 0,60
|
|Riyal
|7,7229
|7,7617
|% 0,27
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,91
|23,94
|% 0,66
|
|Platin
|956,23
|958,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.191,80
|1.196,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,06
|78,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,35
|2.024,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:23
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16:38KZGYO
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16:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MRGYO, PRZMA, GUBRF, CATES, BEGYO