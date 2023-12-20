***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.12.2023 10:58
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 20.12.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.523,878978 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227245
BIST
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11:317.696
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
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|Açılış
|: 7.717
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|Önceki Kapanış
|: 7.726
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7.695
En Yüksek
7.764
11:3129,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 29,1200
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|Önceki Kapanış
|: 29,1100
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29,1209
En Düşük
29,0147
11:3131,9404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 31,8500
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En Düşük
31,8833
11:311.910,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 1.910,63
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|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
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1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler11:31
|QNBFB
|283,75
|1.836.430
|% 9,98
|
|SODSN
|89,50
|1.332.476
|% 9,95
|
|ISYAT
|11,39
|43.635.938
|% 9,94
|
|BAYRK
|10,97
|8.974.754
|% 9,92
|
|EGSER
|3,58
|23.321.422
|% 9,82
|
|BALAT
|19,80
|1.167.012
|% -10,00
|
|DERHL
|10,02
|2.714.478
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|24.745.372
|% -9,95
|
|GUBRF
|262,75
|45.025.891
|% -9,94
|
|SRVGY
|335,25
|77.104.560
|% -9,94
|
|THYAO
|242,70
|2.387.919.888
|% -1,06
|
|ISCTR
|23,96
|1.230.133.589
|% 0,59
|
|KBORU
|51,00
|1.027.030.338
|% -3,68
|
|AKBNK
|39,40
|993.831.573
|% 1,34
|
|YKBNK
|20,56
|951.925.607
|% -0,39
|
|BEGYO
|2,79
|164.973.131
|% -6,06
|
|ISCTR
|23,96
|1.230.133.589
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,15
|342.013.720
|% 0,70
|
|YKBNK
|20,56
|951.925.607
|% -0,39
|
|IHLAS
|1,11
|29.301.508
|% 1,83
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1153
|29,1207
|% 0,10
|
|Euro
|31,9281
|31,9404
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,7635
|36,9479
|% -0,40
|
|Frank
|33,6880
|33,8909
|% 0,06
|
|Riyal
|7,7395
|7,7783
|% 0,10
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,08
|24,11
|% 0,66
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|Platin
|962,48
|963,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.208,93
|1.214,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,66
|79,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,73
|2.040,99
|% 0,66
|