***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.12.2023 10:34
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 21.12.2023 Tarihli Fon pay Fiyatı:2.523,764961 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227632
BIST
'
12:507.682
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 18,94
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.628
En Yüksek
7.703
12:5029,1562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0255
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1632
En Düşük
29,0623
12:5032,0289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1645
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,0585
En Düşük
31,8351
12:501.907,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.907,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.909,71
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler12:50
|SAMAT
|54,45
|11.169.383
|% 10,00
|
|KLNMA
|35,74
|1.936.536
|% 9,97
|
|QNBFB
|312,00
|6.915.792
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|13.692.164
|% 9,94
|
|SMART
|36,38
|57.408.808
|% 9,18
|
|PRZMA
|30,42
|9.461.261
|% -10,00
|
|OSTIM
|7,57
|23.981.575
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|674.356.918
|% -9,99
|
|KBORU
|42,90
|379.012.594
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|103.802.130
|% -9,99
|
|THYAO
|243,70
|3.368.866.011
|% 0,74
|
|AKBNK
|39,66
|2.215.199.879
|% -0,70
|
|YKBNK
|21,20
|2.129.062.708
|% 1,34
|
|ISCTR
|24,38
|2.101.808.928
|% 1,25
|
|TUPRS
|151,40
|1.295.543.811
|% 1,14
|
|YKBNK
|21,20
|2.129.062.708
|% 1,34
|
|ISCTR
|24,38
|2.101.808.928
|% 1,25
|
|BEGYO
|2,76
|199.822.033
|% 1,85
|
|EKGYO
|7,10
|431.483.712
|% -0,28
|
|AKBNK
|39,66
|2.215.199.879
|% -0,70
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1468
|29,1554
|% 0,08
|
|Euro
|31,9937
|32,0307
|% 0,52
|
|Sterlin
|36,7109
|36,8950
|% 0,09
|
|Frank
|33,6923
|33,8953
|% 0,29
|
|Riyal
|7,7467
|7,7856
|% 0,05
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|959,66
|962,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.199,00
|1.203,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,98
|79,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,05
|2.035,31
|% 0,66
|