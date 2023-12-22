***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.12.2023 10:09
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 22.12.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.523,650925 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227953
BIST
'
11:217.739
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,61
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.731
En Yüksek
7.795
11:2129,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0537
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
11:2132,2124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0369
|Açılış
|: 32,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
11:211.925,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,29
|Açılış
|: 1.925,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler11:19
|IDGYO
|6,05
|12.367.004
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.302,50
|1.108.605
|% 9,98
|
|CUSAN
|21,44
|28.717.877
|% 9,95
|
|DMRGD
|12,29
|8.033.948
|% 9,93
|
|QNBFB
|341,00
|5.185.928
|% 9,29
|
|GUBRF
|212,90
|71.944.871
|% -9,98
|
|KUYAS
|60,45
|62.555.353
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|85.630.989
|% -9,98
|
|MRGYO
|5,11
|68.925.821
|% -9,88
|
|PRZMA
|27,92
|38.627.995
|% -8,22
|
|THYAO
|244,30
|1.481.339.233
|% -0,29
|
|ISCTR
|24,30
|1.278.435.964
|% 1,17
|
|EREGL
|43,14
|844.804.074
|% 0,05
|
|ASTOR
|94,70
|839.115.962
|% 0,21
|
|YKBNK
|20,62
|629.709.078
|% -0,87
|
|ISCTR
|24,30
|1.278.435.964
|% 1,17
|
|CEMAS
|4,17
|206.198.578
|% -6,71
|
|BEGYO
|2,80
|125.040.434
|% 1,45
|
|EKGYO
|7,26
|312.569.446
|% 0,83
|
|YKBNK
|20,62
|629.709.078
|% -0,87
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1989
|29,2064
|% 0,18
|
|Euro
|32,1746
|32,1980
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,9695
|37,1549
|% 0,27
|
|Frank
|33,9801
|34,1848
|% 0,24
|
|Riyal
|7,7621
|7,8010
|% 0,19
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,44
|24,47
|% 0,66
|
|Platin
|970,15
|971,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.215,15
|1.222,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,09
|80,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,17
|2.050,48
|% 0,66
|