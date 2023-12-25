***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.12.2023 10:37
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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22.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 25.12.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.522,961750 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228388
BIST
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12:137.400
En Düşük
|Değişim
|: -2,08%
|| -157,37
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
12:1329,2863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0756
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
12:1332,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1480
|Açılış
|: 32,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3749
En Düşük
31,9048
12:131.932,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.932,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler12:13
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,84
|30.464.635
|% 7,67
|
|AKCNS
|142,00
|192.142.131
|% 7,01
|
|SKBNK
|5,67
|206.771.482
|% -10,00
|
|SMART
|30,86
|25.234.967
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|41.265.025
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|76.017.157
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|10.950.541
|% -9,98
|
|THYAO
|228,90
|1.613.933.461
|% -1,76
|
|TUPRS
|145,60
|1.365.419.788
|% 0,55
|
|KBORU
|48,00
|916.068.290
|% 1,74
|
|ISCTR
|23,14
|832.769.129
|% -2,69
|
|AKBNK
|38,20
|803.577.928
|% -2,45
|
|BEGYO
|2,81
|115.531.452
|% 0,72
|
|EKGYO
|6,93
|255.243.553
|% -2,12
|
|AKFGY
|1,76
|64.195.076
|% -2,76
|
|ISCTR
|23,14
|832.769.129
|% -2,69
|
|IHLAS
|1,00
|35.367.410
|% -1,96
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2649
|29,2863
|% 0,26
|
|Euro
|32,2588
|32,3749
|% 0,46
|
|Sterlin
|37,0561
|37,2420
|% 0,16
|
|Frank
|34,0411
|34,2461
|% 0,10
|
|Riyal
|7,7795
|7,8185
|% 0,20
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:13
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12:27KRGYO
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 808 adet işlem
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12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 22 kaybederek (% -1.77 ) 6, 576
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12:26
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12:26
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12:26
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