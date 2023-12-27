***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.12.2023 09:36
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 27.12.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.867,633832 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229553
BIST
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12:487.246
En Düşük
|Değişim
|: -0,73%
|| -53,45
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.282
12:4829,4100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1375
|Açılış
|: 29,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4100
En Düşük
29,0967
12:4832,5194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1796
|Açılış
|: 32,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
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32,5213
En Düşük
32,1313
12:481.955,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 17,62
|Açılış
|: 1.955,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
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1.955,64
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler12:46
|DIRIT
|9,46
|180.298
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|285.137.288
|% 10,00
|
|FLAP
|10,72
|140.312.366
|% 9,95
|
|BRKSN
|21,30
|6.721.643
|% 9,91
|
|QNBFL
|759,00
|1.069.431
|% 9,21
|
|KUYAS
|44,28
|3.283.628
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|11.967.756
|% -9,98
|
|AHGAZ
|8,66
|21.917.326
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|136.973.445
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|26.063.636
|% -9,95
|
|THYAO
|225,90
|1.934.270.163
|% -0,79
|
|YKBNK
|19,12
|1.684.601.642
|% -4,21
|
|AKBNK
|36,02
|1.381.038.551
|% -4,41
|
|EREGL
|40,56
|1.247.140.978
|% 0,00
|
|TUPRS
|144,10
|1.178.891.455
|% 0,42
|
|YKBNK
|19,12
|1.684.601.642
|% -4,21
|
|MRGYO
|4,46
|311.616.345
|% 7,73
|
|EKGYO
|6,84
|303.120.386
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,66
|929.103.107
|% -2,87
|
|ZOREN
|4,00
|162.097.572
|% -0,99
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3846
|29,3924
|% 0,41
|
|Euro
|32,5000
|32,5110
|% 0,53
|
|Sterlin
|37,2769
|37,4638
|% 0,85
|
|Frank
|34,3491
|34,5560
|% 1,03
|
|Riyal
|7,8147
|7,8539
|% 0,88
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,09
|24,13
|% 0,66
|
|Platin
|979,78
|982,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.191,51
|1.197,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,59
|80,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.068,32
|2.068,57
|% 0,66
|