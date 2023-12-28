***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.12.2023 09:30
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 28.12.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı 2.867,504528 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229938
BIST
'
11:347.390
En Düşük
|Değişim
|: 1,79%
|| 129,76
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.410
11:3429,4489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0685
|Açılış
|: 29,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4517
En Düşük
29,3340
11:3432,8356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1659
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8409
En Düşük
32,6026
11:341.966,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.966,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler11:32
|MIATK
|34,84
|296.712.194
|% 9,97
|
|CMBTN
|2.106,00
|111.042.024
|% 9,97
|
|DIRIT
|10,40
|248.924
|% 9,94
|
|BRSAN
|580,50
|262.564.970
|% 9,94
|
|ETYAT
|8,52
|1.566.610
|% 9,94
|
|SKBNK
|4,14
|12.927.456
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|180.789.133
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|41.767.630
|% -9,97
|
|INVES
|232,50
|60.623.333
|% -9,97
|
|SNPAM
|111,00
|1.453.434
|% -5,13
|
|THYAO
|227,00
|2.013.107.630
|% 2,16
|
|AKBNK
|36,28
|933.190.369
|% 1,11
|
|YKBNK
|19,34
|884.592.576
|% 0,94
|
|ISCTR
|22,84
|811.189.529
|% 2,24
|
|TUPRS
|148,20
|628.763.692
|% 1,37
|
|YKBNK
|19,34
|884.592.576
|% 0,94
|
|ISCTR
|22,84
|811.189.529
|% 2,24
|
|EKGYO
|6,84
|231.338.204
|% 1,18
|
|AKBNK
|36,28
|933.190.369
|% 1,11
|
|ODAS
|8,15
|151.930.227
|% 4,22
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4460
|29,4512
|% 0,24
|
|Euro
|32,8095
|32,8336
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,5834
|37,7719
|% 0,23
|
|Frank
|34,9385
|35,1490
|% 0,59
|
|Riyal
|7,8283
|7,8676
|% 0,21
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|998,63
|1.004,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.151,26
|1.160,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,71
|79,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,41
|2.077,72
|% 0,66
|