***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.12.2023 09:39
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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28.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 29.12.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı:2.867,375229 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230375
BIST
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10:127.435
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 38,78
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.449
10:1229,5543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1302
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,8525
En Düşük
29,3811
10:1232,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0821
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
10:121.969,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 13,75
|Açılış
|: 1.969,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:10
|DYOBY
|24,92
|23.475.561
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|19.939.009
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|24.524.960
|% 9,96
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|EYGYO
|8,62
|1.055.502
|% -58,16
|
|SKBNK
|3,87
|374.180.334
|% -6,52
|
|PRZMA
|40,30
|5.804.238
|% -5,18
|
|BSOKE
|10,35
|1.741.177
|% -3,27
|
|BJKAS
|40,98
|2.168.392
|% -3,03
|
|GUBRF
|143,60
|2.039.173.930
|% 2,64
|
|SKBNK
|3,87
|374.180.334
|% -6,52
|
|THYAO
|230,00
|357.535.831
|% 0,44
|
|ISGYO
|14,25
|331.088.439
|% 0,49
|
|MIATK
|35,56
|253.220.631
|% 2,07
|
|SKBNK
|3,87
|374.180.334
|% -6,52
|
|ISGYO
|14,25
|331.088.439
|% 0,49
|
|GUBRF
|143,60
|2.039.173.930
|% 2,64
|
|EKGYO
|6,96
|65.091.786
|% 0,29
|
|YKBNK
|19,38
|160.953.361
|% 0,78
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5295
|29,5390
|% 0,39
|
|Euro
|32,6918
|32,7147
|% 0,13
|
|Sterlin
|37,5739
|37,7624
|% 0,57
|
|Frank
|34,8938
|35,1040
|% 0,46
|
|Riyal
|7,8499
|7,8893
|% 0,32
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,88
|23,92
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,47
|1.009,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.130,70
|1.140,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,47
|77,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,17
|2.074,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 89 artarak (% 0.54 ) 8, 059
-
10:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, SKBNK, GUSGR
-
10:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle EYGYO, ECBYO, AKPAZ
-
10:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, TRKCM, SODA
-
10:25XU100
Endeks 7, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 7, 355.00 milyon TL de