***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2024 12:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 02.01.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.866,843857 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231217
BIST
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13:477.581
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
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|Açılış
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7.601
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En Yüksek
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|Açılış
|: 29,7200
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|Önceki Kapanış
|: 29,6550
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29,7258
En Düşük
29,4693
13:4732,7494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
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En Düşük
32,5590
13:471.983,21
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.983,21
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|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
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1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:45
|KUYAS
|58,90
|43.836.458
|% 9,99
|
|BRSAN
|650,00
|624.080.098
|% 9,98
|
|FLAP
|12,01
|50.898.342
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
|
|SUWEN
|23,12
|49.813.713
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,29
|231.396.500
|% -7,84
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,45
|78.227.502
|% -6,76
|
|NTGAZ
|21,92
|119.197.170
|% -5,11
|
|GUBRF
|169,10
|5.409.626.188
|% 9,95
|
|THYAO
|236,00
|3.167.477.807
|% 3,24
|
|EREGL
|41,98
|1.796.608.753
|% 2,39
|
|YKBNK
|19,75
|1.736.074.741
|% 1,07
|
|AKBNK
|36,90
|1.403.646.288
|% 1,04
|
|SKBNK
|4,31
|822.354.843
|% 0,23
|
|EKGYO
|7,06
|730.082.089
|% 2,62
|
|YKBNK
|19,75
|1.736.074.741
|% 1,07
|
|BEGYO
|3,08
|165.940.053
|% 5,48
|
|ISCTR
|23,46
|1.277.098.483
|% 0,43
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7134
|29,7254
|% 0,72
|
|Euro
|32,7390
|32,7544
|% 0,17
|
|Sterlin
|37,6487
|37,8376
|% 0,58
|
|Frank
|34,9198
|35,1302
|% -0,14
|
|Riyal
|7,9009
|7,9406
|% 0,68
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|1.000,52
|1.002,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.111,94
|1.117,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,83
|78,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.076,08
|2.076,36
|% 0,66
|