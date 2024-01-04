***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.01.2024 09:47
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 04.12.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.856,586913 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232335
BIST
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10:457.433
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 20,81
|Açılış
|: 7.422
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|Önceki Kapanış
|: 7.412
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7.387
En Yüksek
7.463
10:4529,7873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0179
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7850
|
29,8193
En Düşük
29,7143
10:4532,6975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1406
|Açılış
|: 32,7000
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|Önceki Kapanış
|: 32,5500
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32,7146
En Düşük
32,5030
10:451.962,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,25
|Açılış
|: 1.962,42
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|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
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1.962,47
En Düşük
1.951,43
BIST En Aktif Hisseler10:45
|BIOEN
|18,66
|38.657.901
|% 9,96
|
|QNBFL
|1.006,00
|3.561.240
|% 9,95
|
|VKING
|31,54
|24.359.998
|% 6,48
|
|TARKM
|600,00
|139.837.191
|% 6,38
|
|EKOS
|41,20
|81.346.007
|% 6,24
|
|QNBFB
|256,75
|776.155
|% -9,91
|
|BRKO
|3,21
|151.576
|% -6,96
|
|LKMNH
|49,62
|14.790.109
|% -5,49
|
|QUAGR
|4,41
|220.473.115
|% -5,36
|
|SODSN
|71,15
|51.157
|% -5,01
|
|TUPRS
|141,80
|693.825.654
|% 0,93
|
|KONTR
|256,25
|579.806.239
|% 3,70
|
|YKBNK
|19,40
|528.516.238
|% 0,05
|
|ASTOR
|106,10
|410.918.309
|% 0,09
|
|MIATK
|38,42
|306.192.439
|% 2,51
|
|QUAGR
|4,41
|220.473.115
|% -5,36
|
|EKGYO
|6,97
|215.432.439
|% 1,31
|
|YKBNK
|19,40
|528.516.238
|% 0,05
|
|ZOREN
|4,19
|60.376.086
|% 0,48
|
|ODAS
|8,13
|102.270.627
|% -0,61
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7831
|29,7873
|% 0,06
|
|Euro
|32,6563
|32,6975
|% 0,43
|
|Sterlin
|37,6822
|37,8711
|% 0,25
|
|Frank
|34,9798
|35,1905
|% 0,27
|
|Riyal
|7,9166
|7,9563
|% 0,03
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,98
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|970,92
|972,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.068,03
|1.074,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,73
|78,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.047,56
|2.047,80
|% 0,66
|