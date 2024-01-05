***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.01.2024 10:23
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 05.01.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.866,571667 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232945
BIST
'
10:477.559
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 11,08
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.552
En Yüksek
7.586
10:4729,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0724
|Açılış
|: 29,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9191
En Düşük
29,6586
10:4732,6397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0448
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7877
En Düşük
32,5655
10:471.960,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.960,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KCAER
|32,26
|267.361.034
|% 9,95
|
|GARFA
|91,75
|57.824.645
|% 9,95
|
|DIRIT
|13,00
|888.979
|% 9,24
|
|GMTAS
|8,34
|10.181.177
|% 8,74
|
|ATSYH
|49,80
|255.325
|% 8,26
|
|SANEL
|27,90
|3.396.481
|% -7,92
|
|EMNIS
|87,00
|38.106
|% -7,20
|
|QNBFB
|287,50
|1.218.138
|% -6,35
|
|BASCM
|8,51
|85.313
|% -4,70
|
|TEKTU
|3,06
|20.715.547
|% -4,08
|
|THYAO
|234,50
|1.410.264.186
|% 0,51
|
|ISCTR
|22,96
|791.392.980
|% 0,00
|
|GUBRF
|158,30
|681.971.073
|% -2,04
|
|AKBNK
|35,96
|584.329.765
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,86
|536.951.176
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,47
|297.658.210
|% 5,18
|
|EKGYO
|7,35
|324.202.763
|% 1,24
|
|QUAGR
|4,25
|179.397.810
|% 0,71
|
|BEGYO
|3,54
|135.915.303
|% 3,81
|
|ISCTR
|22,96
|791.392.980
|% 0,00
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8193
|29,8271
|% 0,24
|
|Euro
|32,6160
|32,6397
|% -0,14
|
|Sterlin
|37,7036
|37,8927
|% 0,22
|
|Frank
|34,8718
|35,0819
|% 0,04
|
|Riyal
|7,9317
|7,9715
|% 0,28
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,05
|23,08
|% 0,66
|
|Platin
|949,59
|952,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.034,87
|1.038,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,86
|77,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,60
|2.043,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:47
daha fazla
-
11:02ADEL
Yüzde 5.91 oranında artışla 372.00 lira fiyatla işlem gören hissede 374, 350 adet işlem
-
11:01VRGYO
Yüzde 4.96 oranında artışla 23.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 064, 277 adet işlem
-
11:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 9 kaybederek (% -0.05 ) 8, 137
-
11:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ISCTR, TRKCM
-
11:00XU100
Endeks 7, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 13, 949.00 milyon TL de