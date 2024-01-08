***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.01.2024 10:41
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 08.01.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.866,034098 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233714
BIST
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15:197.790
En Düşük
|Değişim
|: 2,11%
|| 161,28
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.804
15:1929,8958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0555
|Açılış
|: 29,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
15:1932,7499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0698
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
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33,0282
En Düşük
32,4997
15:191.941,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -19,14
|Açılış
|: 1.941,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,68
BIST En Aktif Hisseler15:19
|BVSAN
|90,90
|148.858.644
|% 9,98
|
|TSPOR
|2,76
|88.999.556
|% 9,96
|
|DARDL
|5,52
|14.155.157
|% 9,96
|
|KBORU
|51,65
|145.203.672
|% 9,94
|
|AGROT
|13,60
|156.941.774
|% 9,94
|
|DIRIT
|11,90
|3.350.460
|% -9,09
|
|KUYAS
|56,75
|114.555.594
|% -7,72
|
|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
|
|UMPAS
|7,83
|967.334
|% -5,66
|
|METUR
|14,29
|22.753.217
|% -4,86
|
|ISCTR
|24,86
|4.529.569.532
|% 7,25
|
|THYAO
|242,70
|4.112.515.754
|% 1,46
|
|TUPRS
|138,90
|3.898.661.822
|% -3,41
|
|AKBNK
|39,56
|3.275.226.972
|% 7,56
|
|YKBNK
|21,76
|2.996.479.143
|% 8,80
|
|ISCTR
|24,86
|4.529.569.532
|% 7,25
|
|EKGYO
|7,83
|1.162.543.377
|% 2,49
|
|YKBNK
|21,76
|2.996.479.143
|% 8,80
|
|KATMR
|2,08
|210.274.283
|% 4,00
|
|SKBNK
|4,50
|436.887.239
|% 6,89
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8915
|29,8958
|% 0,19
|
|Euro
|32,7374
|32,7499
|% 0,21
|
|Sterlin
|37,8739
|38,0638
|% 0,08
|
|Frank
|34,9732
|35,1839
|% 0,05
|
|Riyal
|7,9476
|7,9875
|% 0,19
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|953,12
|954,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,25
|1.016,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,63
|76,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,95
|2.020,30
|% 0,66
|