***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.01.2024 12:39
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 11.01.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.866,631437 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238371
BIST
'
14:237.904
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 29,96
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.874
En Yüksek
7.950
14:2330,0077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0477
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
14:2333,0910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,2029
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
14:231.961,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,72
|Açılış
|: 1.961,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler14:21
|MERIT
|78,65
|23.645.883
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.870,00
|179.066.348
|% 10,00
|
|DOGUB
|18,46
|124.128.848
|% 9,95
|
|IDEAS
|144,80
|66.020.761
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|457.272.533
|% 9,92
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|POLTK
|17.290,00
|129.952.835
|% -7,19
|
|AVGYO
|9,48
|99.176.829
|% -7,06
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|SUMAS
|232,00
|1.390.623
|% -4,41
|
|THYAO
|247,40
|4.152.028.674
|% -1,00
|
|EREGL
|44,26
|4.071.884.131
|% -1,73
|
|ISCTR
|25,80
|3.222.846.955
|% 0,39
|
|AKBNK
|41,30
|2.568.357.866
|% 1,37
|
|YKBNK
|23,54
|2.371.050.905
|% -0,08
|
|ISCTR
|25,80
|3.222.846.955
|% 0,39
|
|YKBNK
|23,54
|2.371.050.905
|% -0,08
|
|EREGL
|44,26
|4.071.884.131
|% -1,73
|
|SKBNK
|4,50
|377.253.042
|% 2,51
|
|EKGYO
|8,22
|662.173.613
|% -0,36
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9998
|30,0096
|% 0,17
|
|Euro
|33,0557
|33,0859
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,1775
|38,3690
|% 0,39
|
|Frank
|35,1175
|35,3290
|% 0,20
|
|Riyal
|7,9768
|8,0168
|% 0,17
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|925,97
|928,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,65
|1.018,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,00
|78,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,27
|2.032,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:36HATEK
Yüzde 4.95 oranında artışla 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 486, 589 adet işlem
-
14:35BEGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 479, 112 adet işlem
-
14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 66 artarak (% 0.36 ) 8, 596
-
14:34XU100
Endeks 7, 916 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 52, 854.00 milyon TL de
-
14:34FENER
Yüzde 7.45 oranında artışla 118.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 956, 632 adet işlem