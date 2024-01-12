***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.01.2024 13:58
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 12.01.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.866,502174 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238970
BIST
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16:478.057
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 160,62
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.072
16:4730,0968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1091
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
16:4732,9805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0489
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
16:471.988,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 32,77
|Açılış
|: 1.988,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.989,48
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler16:45
|OZSUB
|27,50
|61.355.724
|% 10,00
|
|ETILR
|14,01
|35.891.843
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|666.579.456
|% 9,96
|
|VRGYO
|27,82
|238.728.692
|% 9,96
|
|SEKUR
|26,28
|5.756.447
|% 9,96
|
|BEGYO
|4,41
|458.314.649
|% -9,82
|
|SNKRN
|27,50
|951.610
|% -7,72
|
|DIRIT
|11,13
|2.205.719
|% -6,47
|
|KRGYO
|37,04
|86.333.444
|% -6,46
|
|QNBFL
|900,00
|3.413.165
|% -6,15
|
|PGSUS
|721,50
|1.344.707.272
|% 1,41
|
|EKGYO
|8,28
|1.177.433.157
|% 1,35
|
|EKOS
|54,55
|1.038.889.390
|% 1,02
|
|ASTOR
|102,10
|1.034.888.701
|% 0,10
|
|YEOTK
|214,80
|804.811.710
|% -1,87
|
|EKGYO
|8,28
|1.177.433.157
|% 1,35
|
|BEGYO
|4,41
|458.314.649
|% -9,82
|
|AKFGY
|1,91
|127.084.678
|% 0,00
|
|ODAS
|8,56
|445.693.210
|% 0,23
|
|QUAGR
|3,90
|197.668.761
|% -2,01
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0889
|30,0944
|% 0,36
|
|Euro
|32,9638
|32,9733
|% -0,17
|
|Sterlin
|38,2785
|38,4705
|% 0,33
|
|Frank
|35,1670
|35,3789
|% 0,35
|
|Riyal
|8,0000
|8,0401
|% 0,33
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,28
|23,30
|% 0,66
|
|Platin
|927,77
|929,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|991,84
|995,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,84
|79,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,19
|2.053,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:45
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-
17:00XU100
Endeks 8, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 09 üstünde . İşlem hacmi 96, 114.00 milyon TL de
-
17:00VKING
Yüzde 7.96 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 533, 239 adet işlem
-
16:59TATEN
Yüzde 7.44 oranında artışla 32.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 791, 734 adet işlem
-
16:58IZMDC
Yüzde 5.32 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 550, 143 adet işlem
-
16:57KZGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 23.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 372, 627 adet işlem