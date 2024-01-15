***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.01.2024 09:42
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.01.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı: 2.866,114434 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239655
BIST
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11:028.034
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 47,91
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.062
11:0230,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 30,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1067
En Düşük
29,9788
11:0233,0304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0734
|Açılış
|: 32,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,0519
En Düşük
32,9132
11:021.988,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.988,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.991,50
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler11:00
|PASEU
|59,40
|53.974.838
|% 10,00
|
|CATES
|61,30
|465.922.745
|% 9,96
|
|MEGMT
|32,92
|177.535.042
|% 9,95
|
|FMIZP
|309,75
|27.969.772
|% 9,94
|
|MRGYO
|5,35
|67.270.921
|% 9,41
|
|PEGYO
|19,80
|63.622.483
|% -10,00
|
|KRSTL
|11,45
|82.881.953
|% -4,74
|
|METUR
|7,00
|15.734.381
|% -4,63
|
|BEGYO
|4,26
|149.319.840
|% -3,40
|
|SODSN
|73,50
|104.958
|% -3,03
|
|THYAO
|250,25
|1.693.476.391
|% -0,30
|
|AKBNK
|42,90
|1.520.808.917
|% -0,83
|
|KCHOL
|159,50
|1.372.969.221
|% 2,57
|
|ISCTR
|25,74
|1.334.443.622
|% -0,85
|
|EREGL
|44,42
|1.257.627.708
|% 1,42
|
|ISCTR
|25,74
|1.334.443.622
|% -0,85
|
|EKGYO
|8,28
|383.175.717
|% 1,10
|
|ADESE
|2,14
|88.809.935
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|948.973.220
|% -1,13
|
|BEGYO
|4,26
|149.319.840
|% -3,40
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0983
|30,1016
|% 0,01
|
|Euro
|33,0202
|33,0379
|% 0,25
|
|Sterlin
|38,2443
|38,4361
|% 0,00
|
|Frank
|35,1000
|35,3115
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0016
|8,0417
|% -0,01
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,26
|23,28
|% 0,66
|
|Platin
|916,33
|917,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,93
|988,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,53
|78,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.056,34
|2.056,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:00
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-
11:14HATSN
Yüzde 4.52 oranında artışla 55.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 244 adet işlem
-
11:13MEGMT
Yüzde 9.95 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 530, 424 adet işlem
-
11:12KZGYO
Yüzde 4.39 oranında artışla 24.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 315, 608 adet işlem
-
11:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KCHOL, ASTOR
-
11:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 45 artarak (% 0.75 ) 7, 147