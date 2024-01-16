***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.01.2024 12:15
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 16.01.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.865,985192 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240804
BIST
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14:118.033
En Düşük
|Değişim
|: -0,14%
|| -11,14
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
14:1130,1041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0409
|Açılış
|: 30,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
14:1132,7960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1718
|Açılış
|: 32,8000
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|Önceki Kapanış
|: 32,9000
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33,4453
En Düşük
32,6927
14:111.974,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -13,64
|Açılış
|: 1.974,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
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1.997,97
En Düşük
1.971,43
BIST En Aktif Hisseler14:11
|KBORU
|77,55
|829.077.240
|% 10,00
|
|DARDL
|6,06
|65.615.085
|% 9,98
|
|MEGMT
|36,20
|217.308.337
|% 9,96
|
|DIRIT
|12,75
|1.248.208
|% 9,91
|
|YAYLA
|7,90
|14.244.484
|% 9,87
|
|ISBTR
|481.005,00
|2.886.030
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|198.361
|% -9,99
|
|SNPAM
|105,70
|7.002.763
|% -6,46
|
|EKOS
|55,45
|1.124.800.561
|% -5,86
|
|DERIM
|15,99
|5.512.205
|% -5,72
|
|THYAO
|249,70
|3.294.550.354
|% -1,40
|
|ISCTR
|25,34
|2.695.350.582
|% 0,56
|
|AKBNK
|41,82
|2.403.398.895
|% -3,15
|
|EREGL
|44,46
|2.185.665.065
|% 0,91
|
|TCELL
|64,25
|1.973.440.884
|% 3,05
|
|ODAS
|8,50
|1.030.759.971
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,37
|985.717.030
|% 1,21
|
|SKBNK
|5,20
|570.234.621
|% 7,22
|
|ISCTR
|25,34
|2.695.350.582
|% 0,56
|
|KATMR
|2,19
|233.734.242
|% 0,00
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0970
|30,1041
|% 0,14
|
|Euro
|32,7836
|32,7960
|% -0,52
|
|Sterlin
|37,8907
|38,0807
|% -0,67
|
|Frank
|34,8152
|35,0250
|% -0,45
|
|Riyal
|8,0021
|8,0423
|% 0,14
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|907,75
|909,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,07
|965,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,85
|78,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,18
|2.040,48
|% 0,66
|