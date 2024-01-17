***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.01.2024 09:36
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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16.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 17.01.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.866,244609 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240980
BIST
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11:518.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,07
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.046
11:5130,1298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0273
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
11:5132,7831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0231
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
11:511.958,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,63
|Açılış
|: 1.958,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.951,31
BIST En Aktif Hisseler11:49
|KFEIN
|74,25
|51.267.992
|% 10,00
|
|KBORU
|85,30
|498.834.276
|% 9,99
|
|ULAS
|18,83
|8.874.988
|% 9,99
|
|MAKTK
|6,06
|57.449.138
|% 9,98
|
|YAYLA
|8,67
|45.111.474
|% 9,75
|
|MTRKS
|44,02
|12.821.256
|% -33,30
|
|SNPAM
|100,10
|1.140.039
|% -9,00
|
|SEKUR
|27,40
|6.261.033
|% -7,12
|
|QNBFB
|250,00
|960.750
|% -7,06
|
|ATSYH
|44,22
|101.706
|% -5,91
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|THYAO
|249,90
|1.646.317.267
|% 0,04
|
|AKBNK
|42,04
|1.443.434.731
|% 0,57
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|MEGMT
|38,92
|965.965.831
|% 7,51
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|EKGYO
|8,45
|531.974.433
|% 0,72
|
|SKBNK
|5,36
|282.400.606
|% 3,08
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|KOZAL
|20,58
|876.255.118
|% 1,18
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0899
|30,1455
|% 0,14
|
|Euro
|32,7550
|32,7629
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,0048
|38,1954
|% 0,25
|
|Frank
|34,7775
|34,9870
|% -0,08
|
|Riyal
|8,0084
|8,0485
|% 0,08
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,72
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|891,73
|893,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|925,48
|929,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,20
|77,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,22
|2.022,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
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