***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.01.2024 09:35
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 19.01.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.865,986121 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241536
BIST
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10:028.045
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 28,47
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
8.036
En Yüksek
8.045
10:0230,1951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0599
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,2039
En Düşük
30,0572
10:0232,8870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0407
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
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32,9513
En Düşük
32,7446
10:021.965,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.965,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.966,01
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler10:01
|MARKA
|64,90
|33.812.845
|% 6,39
|
|BRKO
|3,22
|1.362.188
|% 2,55
|
|ALCTL
|95,00
|36.629.260
|% 1,82
|
|ACSEL
|119,20
|172.482
|% 1,45
|
|PAGYO
|38,10
|10.932.416
|% 1,33
|
|ORMA
|127,90
|131.353
|% -3,62
|
|BAYRK
|34,50
|9.038.621
|% -1,88
|
|SANEL
|31,00
|20.972.287
|% -1,52
|
|GRNYO
|7,09
|2.525.682
|% -0,70
|
|IDGYO
|4,55
|5.072.248
|% -0,66
|
|ASTOR
|110,00
|6.791.024.737
|% -0,36
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1862
|30,1968
|% 0,20
|
|Euro
|32,8607
|32,8834
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,1708
|38,3622
|% 0,03
|
|Frank
|34,6190
|34,8275
|% 0,16
|
|Riyal
|8,0301
|8,0704
|% 0,22
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,74
|% 0,66
|
|Platin
|912,36
|914,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,19
|943,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,25
|79,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,50
|2.024,77
|% 0,66
|