***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.01.2024 09:37
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 22.01.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.859,907002 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241826
BIST
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13:018.058
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 61,72
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.061
13:0130,2427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0422
|Açılış
|: 30,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2432
En Düşük
30,1539
13:0132,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0401
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
13:011.965,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,73
|Açılış
|: 1.965,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,06
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler12:59
|TETMT
|4.180,00
|21.879.263
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|28.700.882
|% 9,99
|
|DIRIT
|13,55
|1.104.488
|% 9,98
|
|GSRAY
|6,84
|158.994.533
|% 9,97
|
|KFEIN
|98,75
|257.906.757
|% 9,97
|
|BAYRK
|28,50
|10.040.237
|% -9,98
|
|FENER
|115,30
|845.479.064
|% -9,21
|
|KERVN
|0,96
|152.377
|% -5,88
|
|CASA
|86,00
|2.974.568
|% -4,66
|
|SAFKR
|40,02
|29.648.600
|% -4,62
|
|THYAO
|256,25
|3.508.996.253
|% 2,40
|
|SASA
|38,86
|2.165.619.163
|% 3,35
|
|EKGYO
|9,40
|2.063.487.935
|% 7,06
|
|TUPRS
|141,80
|1.539.315.949
|% 1,79
|
|AKBNK
|40,30
|1.529.269.310
|% -1,52
|
|EKGYO
|9,40
|2.063.487.935
|% 7,06
|
|ADESE
|2,49
|174.131.543
|% 7,79
|
|AKFGY
|1,92
|130.206.905
|% 2,67
|
|PETKM
|20,20
|1.159.268.452
|% 1,92
|
|YKBNK
|21,94
|1.232.996.797
|% -0,99
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2377
|30,2410
|% 0,13
|
|Euro
|32,9689
|32,9781
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,3012
|38,4933
|% 0,14
|
|Frank
|34,7062
|34,9153
|% 0,17
|
|Riyal
|8,0378
|8,0781
|% 0,13
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,09
|22,12
|% 0,66
|
|Platin
|895,99
|896,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|918,19
|923,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,56
|78,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,39
|2.021,64
|% 0,66
|