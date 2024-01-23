***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.01.2024 09:28
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 23.01.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.859,778020 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242119
BIST
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10:198.109
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 99,04
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.099
En Yüksek
8.117
10:1930,2734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0172
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,7668
En Düşük
30,1349
10:1933,0644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1002
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,4853
En Düşük
32,8609
10:191.979,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.979,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler10:19
|METUR
|7,82
|10.312.568
|% 9,99
|
|BINHO
|435,50
|500.493.690
|% 9,97
|
|DIRIT
|14,90
|2.374.047
|% 9,96
|
|SDTTR
|361,50
|467.656.502
|% 9,96
|
|FADE
|19,91
|63.704.494
|% 8,09
|
|BAYRK
|25,66
|9.577.005
|% -9,96
|
|KSTUR
|1.565,00
|320.825
|% -6,85
|
|GARFA
|123,10
|18.644.237
|% -5,23
|
|ULAS
|22,34
|3.594.574
|% -3,71
|
|ERSU
|19,60
|2.794.327
|% -3,54
|
|THYAO
|253,75
|858.097.401
|% 1,40
|
|AKBNK
|40,42
|743.172.056
|% 0,90
|
|YKBNK
|22,42
|713.638.572
|% 0,90
|
|ISCTR
|25,24
|524.107.068
|% 0,88
|
|BINHO
|435,50
|500.493.690
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,46
|322.644.570
|% -0,11
|
|YKBNK
|22,42
|713.638.572
|% 0,90
|
|GSRAY
|6,77
|159.022.798
|% -1,02
|
|ISCTR
|25,24
|524.107.068
|% 0,88
|
|ZOREN
|4,44
|91.183.297
|% 0,23
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2683
|30,2734
|% 0,06
|
|Euro
|33,0543
|33,0644
|% 0,30
|
|Sterlin
|38,4686
|38,6616
|% 0,35
|
|Frank
|34,8315
|35,0413
|% 0,43
|
|Riyal
|8,0474
|8,0877
|% 0,05
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|908,42
|909,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,54
|947,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,10
|80,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,69
|2.029,99
|% 0,66
|