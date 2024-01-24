***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.01.2024 09:30
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimekul Yatırım Fonu 24.01.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.859,649042 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242399
BIST
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12:318.016
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 65,66
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.019
12:3130,2830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1076
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
12:3133,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2431
|Açılış
|: 32,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
12:311.978,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,73
|Açılış
|: 1.978,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler12:31
|DIRIT
|16,39
|4.057.049
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|15.099.939
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|23.483.200
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|196.316.984
|% 9,99
|
|BAYRK
|29,06
|23.622.148
|% 9,99
|
|EUKYO
|16,83
|5.363.798
|% -4,97
|
|EKIZ
|34,56
|313.943
|% -4,79
|
|ERSU
|18,50
|2.637.786
|% -4,74
|
|SANFM
|45,00
|11.559.032
|% -4,17
|
|AYCES
|870,00
|23.920.056
|% -3,87
|
|THYAO
|251,00
|2.404.013.695
|% 0,88
|
|BINHO
|443,75
|1.975.755.938
|% 1,89
|
|YKBNK
|21,40
|1.967.571.522
|% 2,69
|
|ISCTR
|24,52
|1.923.650.672
|% 2,68
|
|EREGL
|41,74
|1.859.424.450
|% -1,42
|
|YKBNK
|21,40
|1.967.571.522
|% 2,69
|
|ISCTR
|24,52
|1.923.650.672
|% 2,68
|
|EKGYO
|9,33
|736.516.215
|% -0,74
|
|EREGL
|41,74
|1.859.424.450
|% -1,42
|
|AKBNK
|39,16
|1.679.111.178
|% 2,62
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2769
|30,2830
|% 0,36
|
|Euro
|33,0381
|33,0524
|% 0,74
|
|Sterlin
|38,4757
|38,6687
|% 0,77
|
|Frank
|34,8285
|35,0384
|% 0,86
|
|Riyal
|8,0544
|8,0948
|% 0,36
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|910,54
|912,29
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,17
|970,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,03
|80,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,78
|2.032,09
|% 0,66
|