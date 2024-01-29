***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.01.2024 14:26
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 29.01.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.858,520284 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243255
BIST
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17:428.466
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 119,84
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
17:4230,3516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2517
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
17:4232,8264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1164
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
17:421.975,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 22,27
|Açılış
|: 1.975,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler17:42
|PKART
|57,20
|27.224.857
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|152.342.963
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|1.422.486
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|65.324.856
|% 10,00
|
|AZTEK
|158,60
|350.840.276
|% 9,99
|
|VKFYO
|27,08
|121.347.439
|% -8,82
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.052.000
|% -8,73
|
|SNPAM
|78,50
|4.991.430
|% -7,86
|
|GARFA
|111,70
|119.112.242
|% -5,26
|
|YGYO
|4,56
|48.339.074
|% -5,20
|
|THYAO
|274,50
|13.753.246.417
|% 5,58
|
|TUPRS
|152,80
|4.388.512.316
|% 3,52
|
|PGSUS
|762,00
|3.616.411.936
|% 2,21
|
|EREGL
|43,68
|3.517.681.571
|% 0,88
|
|ASELS
|51,20
|3.512.323.897
|% 4,11
|
|EKGYO
|10,21
|3.061.472.922
|% -0,78
|
|ZOREN
|4,71
|1.198.598.265
|% 4,43
|
|TSPOR
|1,59
|246.605.307
|% -2,09
|
|YKBNK
|21,26
|2.952.720.645
|% -2,30
|
|AKFGY
|2,05
|256.148.531
|% -1,44
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3454
|30,3516
|% 0,84
|
|Euro
|32,8151
|32,8264
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,3651
|38,5575
|% 0,65
|
|Frank
|34,9534
|35,1640
|% 0,74
|
|Riyal
|8,0704
|8,1109
|% 0,85
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|922,69
|925,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,36
|973,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,77
|81,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,88
|2.024,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:42
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-
17:58MOBTL
Yüzde 5.94 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 004, 464 adet işlem
-
17:57ZEDUR
Yüzde 6.43 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 911 adet işlem
-
17:56OSMEN
Yüzde 5.43 oranında artışla 215.40 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 655 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 89 artarak (% 1.33 ) 7, 468
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR