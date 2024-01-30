Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.01.2024 09:33
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.01.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.858,391358 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243465


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:568.455
Değişim :  -0,20% |  -16,85
Açılış :  8.513  
Önceki Kapanış :  8.472  
En Düşük
8.446 En Yüksek
8.514
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CATES 88,00 534.290.786 % 10,00  
MIPAZ 78,10 38.651.295 % 10,00  
BAYRK 42,50 14.484.043 % 9,99  
PKART 62,90 17.626.740 % 9,97  
ORMA 181,00 2.674.818 % 9,96  
daha fazla
10:55 Alış Satış %  
Dolar 30,3587 30,3620 % 0,05  
Euro 32,8945 32,9048 % 0,02  
Sterlin 38,4135 38,6061 % -0,10  
Frank 35,1093 35,3208 % 0,07  
Riyal 8,0713 8,1118 % 0,05  
daha fazla
10:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,22 23,25 % 0,66  
Platin 931,26 932,53 % 0,66  
Paladyum 986,30 991,31 % 0,66  
Brent Pet. 81,84 81,84 % 0,66  
Altın Ons 2.038,10 2.038,44 % 0,66  
Seans Raporu 10:55
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru