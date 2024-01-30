***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.01.2024 09:33
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.01.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.858,391358 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243465
BIST
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10:568.455
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -16,85
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
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8.446
En Yüksek
8.514
10:5630,3615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0159
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6218
En Düşük
30,2875
10:5632,9017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
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33,3189
En Düşük
32,8386
10:561.989,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.989,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
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2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler10:55
|CATES
|88,00
|534.290.786
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|38.651.295
|% 10,00
|
|BAYRK
|42,50
|14.484.043
|% 9,99
|
|PKART
|62,90
|17.626.740
|% 9,97
|
|ORMA
|181,00
|2.674.818
|% 9,96
|
|VAKFN
|5,55
|57.763.361
|% -6,57
|
|ERSU
|22,60
|1.581.571
|% -5,04
|
|ALMAD
|7,40
|19.264.544
|% -4,02
|
|MARKA
|61,50
|5.235.112
|% -3,98
|
|BURVA
|100,90
|11.022.734
|% -3,90
|
|THYAO
|271,50
|1.934.681.456
|% -0,91
|
|EREGL
|43,88
|1.236.740.808
|% 0,37
|
|TARKM
|857,00
|1.227.762.897
|% 4,96
|
|MIATK
|40,58
|909.413.536
|% 6,73
|
|AKBNK
|39,78
|827.102.101
|% 0,30
|
|EKGYO
|10,23
|792.528.889
|% 0,29
|
|ZOREN
|4,65
|199.699.383
|% -1,06
|
|YKBNK
|21,54
|797.139.367
|% 0,94
|
|PETKM
|21,52
|723.611.461
|% 0,28
|
|TSPOR
|1,56
|48.911.762
|% -1,27
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3587
|30,3620
|% 0,05
|
|Euro
|32,8945
|32,9048
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,4135
|38,6061
|% -0,10
|
|Frank
|35,1093
|35,3208
|% 0,07
|
|Riyal
|8,0713
|8,1118
|% 0,05
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,22
|23,25
|% 0,66
|
|Platin
|931,26
|932,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,30
|991,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,84
|81,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,10
|2.038,44
|% 0,66
|