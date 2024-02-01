***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.02.2024 09:51
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 01.02.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.858,133524 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245958
BIST
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11:188.627
En Düşük
|Değişim
|: 1,54%
|| 130,47
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.638
11:1830,3706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 30,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
11:1832,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0073
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7768
11:181.991,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.991,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.983,32
BIST En Aktif Hisseler11:18
|METUR
|8,08
|9.001.913
|% 32,24
|
|BURVA
|139,70
|36.575.758
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,40
|148.272.519
|% 9,98
|
|AVHOL
|38,78
|75.147.448
|% 9,98
|
|SNPAM
|102,00
|7.144.386
|% 9,97
|
|SELGD
|36,90
|2.254.738
|% -10,00
|
|KBORU
|136,00
|29.028.112
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|1.820.817
|% -9,99
|
|SODSN
|85,80
|176.147
|% -5,30
|
|ISFIN
|12,01
|120.653.539
|% -4,53
|
|THYAO
|274,75
|2.809.123.186
|% 0,73
|
|BINHO
|579,00
|1.553.348.165
|% 8,22
|
|EKGYO
|10,43
|1.542.594.634
|% 3,78
|
|TUPRS
|153,50
|1.371.441.410
|% 2,33
|
|KCHOL
|166,60
|1.264.459.859
|% 3,67
|
|EKGYO
|10,43
|1.542.594.634
|% 3,78
|
|AKFGY
|2,09
|95.495.180
|% 1,95
|
|YKBNK
|22,04
|985.743.551
|% 0,92
|
|ZOREN
|4,69
|169.771.362
|% 0,64
|
|ADESE
|2,35
|79.805.797
|% 0,43
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3675
|30,3706
|% 0,09
|
|Euro
|32,8178
|32,8308
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,2960
|38,4880
|% -0,10
|
|Frank
|35,0058
|35,2166
|% -0,04
|
|Riyal
|8,0739
|8,1144
|% 0,06
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,77
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|915,47
|916,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,32
|974,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,19
|80,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,80
|2.041,14
|% 0,66
|