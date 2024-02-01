Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.02.2024 09:51
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu  01.02.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.858,133524 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245958


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:188.627
Değişim :  1,54% |  130,47
Açılış :  8.514  
Önceki Kapanış :  8.497  
En Düşük
8.514 En Yüksek
8.638
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
METUR 8,08 9.001.913 % 32,24  
BURVA 139,70 36.575.758 % 10,00  
MOBTL 5,40 148.272.519 % 9,98  
AVHOL 38,78 75.147.448 % 9,98  
SNPAM 102,00 7.144.386 % 9,97  
daha fazla
11:18 Alış Satış %  
Dolar 30,3675 30,3706 % 0,09  
Euro 32,8178 32,8308 % 0,02  
Sterlin 38,2960 38,4880 % -0,10  
Frank 35,0058 35,2166 % -0,04  
Riyal 8,0739 8,1144 % 0,06  
daha fazla
11:18 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,77 22,80 % 0,66  
Platin 915,47 916,88 % 0,66  
Paladyum 969,32 974,01 % 0,66  
Brent Pet. 80,19 80,19 % 0,66  
Altın Ons 2.040,80 2.041,14 % 0,66  
Seans Raporu 11:18
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru