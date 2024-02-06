***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.02.2024 09:31
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 06.02.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.856,799126 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247017
BIST
'
10:278.846
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 69,09
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.802
En Yüksek
8.852
10:2730,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0161
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,7999
En Düşük
30,3965
10:2732,9202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0608
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,1326
En Düşük
32,6721
10:271.993,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.993,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler10:26
|BRKVY
|84,15
|47.057.580
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|3.450.115
|% 10,00
|
|MARKA
|73,80
|2.382.264
|% 9,99
|
|DOFER
|55,05
|125.832.742
|% 9,99
|
|REEDR
|37,90
|56.434.919
|% 9,98
|
|UFUK
|126,10
|624.074
|% -4,18
|
|PEKGY
|36,02
|49.205.346
|% -3,64
|
|ULAS
|27,64
|2.755.230
|% -3,36
|
|INTEM
|271,00
|14.503.282
|% -3,21
|
|AVTUR
|9,27
|6.430.856
|% -3,13
|
|THYAO
|290,25
|2.309.623.360
|% 0,35
|
|ZOREN
|5,09
|994.530.186
|% 7,61
|
|AKBNK
|40,66
|808.949.130
|% 1,09
|
|BINHO
|648,50
|754.333.719
|% 4,18
|
|MIATK
|53,55
|721.497.415
|% 7,70
|
|ZOREN
|5,09
|994.530.186
|% 7,61
|
|YKBNK
|22,86
|635.185.397
|% 0,79
|
|VESBE
|19,92
|523.207.356
|% 9,45
|
|TSPOR
|1,63
|41.839.552
|% -0,61
|
|EKGYO
|10,22
|242.317.827
|% 0,49
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5676
|30,5717
|% 0,05
|
|Euro
|32,9076
|32,9202
|% 0,19
|
|Sterlin
|38,2667
|38,4586
|% 0,19
|
|Frank
|35,0164
|35,2274
|% 0,16
|
|Riyal
|8,1263
|8,1670
|% 0,04
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,39
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|904,01
|905,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,39
|965,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,17
|2.027,49
|% 0,66
|