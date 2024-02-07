***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.02.2024 11:01
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş.Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 07.02.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.856,670273 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247464
BIST
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13:228.928
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 58,97
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.867
En Yüksek
8.935
13:2230,6001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0478
|Açılış
|: 30,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
13:2232,9819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0871
|Açılış
|: 33,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0004
En Düşük
32,7190
13:222.000,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,91
|Açılış
|: 2.000,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,35
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler13:22
|AVHOL
|56,70
|136.583.471
|% 9,99
|
|BRKVY
|92,55
|141.526.628
|% 9,98
|
|MARKA
|81,15
|8.585.508
|% 9,96
|
|HATSN
|91,10
|710.281.627
|% 9,96
|
|NATEN
|54,65
|190.051.769
|% 9,96
|
|BAKAB
|45,80
|20.346.532
|% -50,00
|
|AYES
|34,62
|1.650.347
|% -6,43
|
|SUMAS
|303,00
|1.505.456
|% -5,61
|
|CMENT
|226,10
|3.446.798
|% -5,48
|
|EUYO
|14,05
|9.893.976
|% -5,20
|
|THYAO
|288,75
|3.983.036.770
|% -0,77
|
|EREGL
|45,24
|3.748.119.958
|% 2,35
|
|REEDR
|41,24
|3.404.365.965
|% 8,81
|
|TUPRS
|157,00
|3.025.410.494
|% 1,62
|
|ASTOR
|128,70
|2.636.734.991
|% 3,37
|
|ZOREN
|5,04
|947.134.504
|% 0,80
|
|AKFGY
|2,25
|324.401.608
|% 2,74
|
|TSPOR
|1,65
|190.154.313
|% -0,60
|
|PETKM
|23,30
|2.124.508.482
|% -0,68
|
|KLGYO
|4,02
|347.740.270
|% 9,84
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5947
|30,6001
|% 0,16
|
|Euro
|32,9710
|32,9819
|% 0,26
|
|Sterlin
|38,5375
|38,7307
|% 0,39
|
|Frank
|34,9580
|35,1686
|% -0,11
|
|Riyal
|8,1332
|8,1739
|% 0,11
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,25
|22,29
|% 0,66
|
|Platin
|897,68
|898,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,09
|941,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,16
|79,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,60
|2.033,89
|% 0,66
|