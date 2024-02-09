***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2024 10:12
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 09.02.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.856,619864 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248447
BIST
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11:308.970
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 20,58
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.016
11:3030,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0951
|Açılış
|: 30,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6862
En Düşük
30,5224
11:3033,0917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0413
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1206
En Düşük
32,9675
11:302.005,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,44
|Açılış
|: 2.005,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.007,63
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler11:30
|SAMAT
|54,45
|90.900.448
|% 10,00
|
|PKART
|60,00
|32.355.309
|% 9,99
|
|KLNMA
|38,52
|4.542.009
|% 9,99
|
|ARZUM
|47,20
|112.211.078
|% 9,97
|
|BRMEN
|4,60
|454.264
|% 9,52
|
|MARKA
|80,05
|2.811.516
|% -9,96
|
|YAYLA
|11,24
|1.708.930
|% -9,94
|
|AVHOL
|56,15
|136.860.645
|% -9,94
|
|SNPAM
|98,15
|1.419.838
|% -6,79
|
|KRGYO
|29,92
|116.354.808
|% -6,03
|
|GUBRF
|166,50
|3.393.157.891
|% 5,38
|
|THYAO
|287,50
|2.735.136.857
|% 0,26
|
|EREGL
|46,46
|2.658.404.876
|% 2,15
|
|KOZAL
|22,24
|2.179.430.165
|% 4,81
|
|EKGYO
|10,59
|1.533.226.508
|% 2,62
|
|EKGYO
|10,59
|1.533.226.508
|% 2,62
|
|QUAGR
|4,45
|569.350.192
|% 6,97
|
|KOZAL
|22,24
|2.179.430.165
|% 4,81
|
|TSPOR
|1,73
|133.187.827
|% 1,76
|
|PETKM
|23,88
|1.410.830.394
|% 0,76
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6840
|30,6862
|% 0,31
|
|Euro
|33,0820
|33,0917
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,6253
|38,8190
|% 0,37
|
|Frank
|34,9357
|35,1461
|% 0,20
|
|Riyal
|8,1572
|8,1981
|% 0,25
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,67
|22,69
|% 0,66
|
|Platin
|887,27
|889,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,16
|884,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,69
|81,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,05
|2.032,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, GARAN, AKBNK
-
11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAL, EKGYO
-
11:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 09 artarak (% 0.33 ) 7, 872
-
11:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKART, ARZUM, KLNMA, SAMAT
-
11:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YAYLA, AVHOL, MARKA