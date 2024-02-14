***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.02.2024 09:35
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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13.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 14.02.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.856,520098 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249386
BIST
'
11:208.986
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -8,25
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.951
En Yüksek
9.037
11:2030,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0417
|Açılış
|: 30,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
11:2032,9165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0077
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
11:201.964,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.964,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,69
BIST En Aktif Hisseler11:20
|ISYAT
|13,97
|121.813.017
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.434,00
|3.249.390
|% 9,99
|
|BANVT
|136,50
|57.789.978
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.264.901
|% 9,98
|
|ULUFA
|11,05
|16.470.622
|% 9,95
|
|SELGD
|47,16
|2.363.754
|% -10,00
|
|UFUK
|154,70
|10.098.760
|% -9,95
|
|EKIZ
|47,64
|1.128.496
|% -6,77
|
|CMENT
|275,25
|517.470
|% -4,84
|
|UMPAS
|11,00
|413.974
|% -4,35
|
|GUBRF
|204,40
|4.997.976.580
|% 3,34
|
|THYAO
|283,25
|3.456.993.554
|% 0,71
|
|TUPRS
|164,00
|2.109.573.560
|% 2,12
|
|REEDR
|48,18
|1.542.068.208
|% 1,77
|
|EREGL
|45,94
|1.463.391.778
|% -0,39
|
|ZOREN
|5,27
|971.552.219
|% -2,77
|
|ADESE
|2,81
|225.050.347
|% -1,40
|
|EKGYO
|10,67
|625.358.972
|% -0,37
|
|KLGYO
|5,29
|300.979.260
|% -1,12
|
|HEKTS
|20,20
|1.022.998.850
|% 1,10
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7374
|30,7475
|% 0,14
|
|Euro
|32,9059
|32,9165
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,4693
|38,6622
|% -0,18
|
|Frank
|34,5016
|34,7094
|% 0,11
|
|Riyal
|8,1721
|8,2131
|% 0,06
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,97
|22,00
|% 0,66
|
|Platin
|876,03
|878,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|866,60
|871,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,88
|82,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,52
|1.988,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:36MEGMT
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 60.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 300, 028 adet işlem
-
11:35KENT
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 580.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365 adet işlem
-
11:34GRNYO
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 369, 103 adet işlem
-
11:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 47 artarak (% 0.01 ) 7, 879
-
11:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VERUS, BANVT, TDGYO, ULUFA, ISYAT, KSTUR