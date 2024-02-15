***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.02.2024 09:30
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.02.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.854,798132 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249669
BIST
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10:279.159
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
|| 87,05
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.159
10:2730,7634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0201
|Açılış
|: 30,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
31,1615
En Düşük
30,6053
10:2733,0930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0792
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,3926
En Düşük
32,9632
10:271.971,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,38
|Açılış
|: 1.971,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.961,01
BIST En Aktif Hisseler10:27
|TDGYO
|12,00
|46.984.027
|% 9,99
|
|HKTM
|78,75
|92.783.027
|% 9,99
|
|CUSAN
|29,12
|33.484.849
|% 9,97
|
|BANVT
|150,10
|67.963.605
|% 9,96
|
|SELGD
|53,55
|3.571.142
|% 9,96
|
|UFUK
|157,00
|1.949.966
|% -4,56
|
|YAYLA
|11,10
|1.953.456
|% -3,90
|
|PKART
|70,20
|8.528.584
|% -3,84
|
|GARFA
|137,50
|21.447.631
|% -3,17
|
|RNPOL
|44,58
|22.884.847
|% -3,09
|
|REEDR
|54,80
|1.454.349.603
|% 5,28
|
|THYAO
|284,50
|1.251.202.948
|% 0,71
|
|GUBRF
|204,40
|1.052.784.942
|% -0,68
|
|ISCTR
|27,92
|1.009.765.656
|% 0,36
|
|TUPRS
|166,90
|1.008.100.926
|% 1,40
|
|QUAGR
|4,89
|277.850.697
|% 5,62
|
|EKGYO
|10,34
|476.540.355
|% -0,58
|
|ZOREN
|5,34
|200.810.848
|% 1,91
|
|ISCTR
|27,92
|1.009.765.656
|% 0,36
|
|TSPOR
|1,83
|63.633.611
|% 0,55
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7552
|30,7634
|% 0,07
|
|Euro
|33,0604
|33,0930
|% 0,24
|
|Sterlin
|38,5104
|38,7035
|% 0,02
|
|Frank
|34,6468
|34,8555
|% 0,22
|
|Riyal
|8,1813
|8,2223
|% 0,06
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,51
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|893,82
|895,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,41
|940,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,42
|81,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,56
|1.993,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:27
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10:43KARYE
Yüzde 7.12 oranında artışla 78.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 162, 115 adet işlem
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10:42BANVT
Yüzde 9.96 oranında artışla 150.10 lira fiyatla işlem gören hissede 466, 647 adet işlem
-
10:41ISYAT
Yüzde 7.66 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 298, 179 adet işlem
-
10:40AVHOL
Yüzde 6.46 oranında artışla 65.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 236, 284 adet işlem
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10:39XU100
Endeks 9, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 16, 505.00 milyon TL de