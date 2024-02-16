***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.02.2024 09:29
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 16.02.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.854,669747 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249963
BIST
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10:109.275
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 32,99
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.267
En Yüksek
9.285
10:1030,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1054
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
30,8307
En Düşük
30,2546
10:1033,1875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0305
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3835
En Düşük
32,7468
10:101.984,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.984,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.986,64
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler10:10
|AKSUE
|14,08
|864.048
|% 105,85
|
|SELGD
|58,90
|5.874.097
|% 9,99
|
|VKING
|35,00
|5.859.250
|% 8,02
|
|TGSAS
|42,88
|1.849.892
|% 8,01
|
|OZSUB
|30,54
|19.867.590
|% 6,86
|
|EYGYO
|11,37
|33.212.210
|% -6,80
|
|UFUK
|145,80
|916.591
|% -5,26
|
|QNBFL
|813,00
|685.359
|% -5,13
|
|ISYAT
|13,21
|11.647.582
|% -4,96
|
|KLGYO
|5,22
|49.016.333
|% -4,92
|
|SASA
|46,12
|2.054.056.807
|% 4,44
|
|HEKTS
|22,94
|700.411.710
|% 6,20
|
|EREGL
|47,28
|661.306.422
|% 0,42
|
|THYAO
|285,25
|657.954.565
|% 0,44
|
|GUBRF
|217,10
|581.375.859
|% 2,74
|
|SASA
|46,12
|2.054.056.807
|% 4,44
|
|HEKTS
|22,94
|700.411.710
|% 6,20
|
|EKGYO
|10,66
|293.258.183
|% 2,21
|
|ZOREN
|5,33
|111.361.752
|% 0,76
|
|ISCTR
|27,64
|417.212.919
|% -0,22
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7952
|30,8307
|% 0,34
|
|Euro
|33,1702
|33,1875
|% -0,09
|
|Sterlin
|38,6694
|38,8633
|% 0,22
|
|Frank
|34,8326
|35,0425
|% 0,17
|
|Riyal
|8,1895
|8,2306
|% 0,21
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|897,88
|899,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,90
|952,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,71
|82,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.004,49
|2.004,87
|% 0,66
|