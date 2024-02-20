***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.02.2024 09:26
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 20.02.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı 2.853,457301 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250667
BIST
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10:019.252
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 55,28
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.239
En Yüksek
9.252
10:0130,8892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0491
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,9250
En Düşük
30,7911
10:0133,3107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0281
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,7005
En Düşük
33,2101
10:012.005,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,12
|Açılış
|: 2.005,52
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.006,74
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler10:01
|CMENT
|393,00
|1.573.572
|% 9,70
|
|BRKVY
|134,50
|42.297.455
|% 6,07
|
|BRMEN
|5,68
|2.497.411
|% 4,99
|
|DYOBY
|30,88
|72.645.506
|% 4,68
|
|KGYO
|42,72
|479.447
|% 4,55
|
|CASA
|100,00
|470.300
|% -4,76
|
|KARYE
|57,90
|231.128.161
|% -2,69
|
|BURVA
|125,60
|27.003.752
|% -1,57
|
|AYES
|39,50
|3.457.656
|% -1,25
|
|ZRE20
|114,65
|11.465
|% -1,21
|
|SASA
|43,14
|5.619.503.247
|% 0,00
|
|PETKM
|24,18
|5.605.882.061
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,54
|5.346.016.701
|% 0,00
|
|ASELS
|58,50
|4.180.941.654
|% 0,00
|
|KCHOL
|173,40
|4.115.058.584
|% 0,00
|
|PETKM
|24,18
|5.605.882.061
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,40
|552.481.589
|% 0,00
|
|ADESE
|2,89
|638.011.720
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,52
|2.182.766.006
|% 0,00
|
|KATMR
|2,69
|401.861.004
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8847
|30,8892
|% 0,16
|
|Euro
|33,2966
|33,3107
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,7455
|38,9398
|% 0,03
|
|Frank
|34,8346
|35,0444
|% 0,08
|
|Riyal
|8,2081
|8,2493
|% 0,12
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|894,58
|900,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,71
|947,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,45
|83,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,55
|2.019,89
|% 0,66
|