***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.02.2024 09:34
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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22.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut gayrimenkul Yatırım Fonu 23.02.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.851,956872 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251492
BIST
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10:439.376
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 28,85
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.349
En Yüksek
9.383
10:4331,0870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0994
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0982
En Düşük
30,4194
10:4333,7032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0646
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7389
En Düşük
33,1645
10:432.020,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,55
|Açılış
|: 2.020,52
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.026,16
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler10:41
|YEOTK
|280,50
|767.726.263
|% 10,00
|
|ACSEL
|181,50
|39.020.644
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|136.933.483
|% 10,00
|
|YONGA
|84,70
|4.863.467
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,58
|5.519.304
|% 9,97
|
|ETYAT
|14,10
|5.766.147
|% -7,84
|
|AYCES
|1.138,00
|82.528.789
|% -7,78
|
|BAYRK
|40,90
|65.219.378
|% -7,05
|
|KARYE
|60,35
|32.231.481
|% -5,18
|
|GSRAY
|7,40
|194.739.880
|% -5,01
|
|THYAO
|284,00
|2.380.508.180
|% -0,35
|
|EREGL
|47,00
|1.911.269.535
|% -2,45
|
|MIATK
|69,70
|1.166.479.316
|% -1,48
|
|ASTOR
|127,80
|1.113.922.833
|% 3,65
|
|KONTR
|307,50
|1.050.826.929
|% 2,33
|
|TSPOR
|1,83
|292.307.800
|% 1,10
|
|ZOREN
|6,04
|349.605.808
|% 0,83
|
|EKGYO
|11,57
|649.028.234
|% 2,39
|
|ODAS
|10,72
|492.886.779
|% 3,68
|
|EREGL
|47,00
|1.911.269.535
|% -2,45
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0799
|31,0829
|% 0,31
|
|Euro
|33,6793
|33,7082
|% 0,21
|
|Sterlin
|39,2370
|39,4338
|% 0,32
|
|Frank
|35,1450
|35,3567
|% 0,23
|
|Riyal
|8,2620
|8,3035
|% 0,31
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|900,13
|901,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,55
|971,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,16
|83,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,01
|2.022,34
|% 0,66
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