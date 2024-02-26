***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.02.2024 10:09
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 23.02.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.851,572103 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251815
BIST
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11:309.354
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -19,81
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.336
En Yüksek
9.450
11:3031,1137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0746
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0311
11:3033,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1279
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
11:302.036,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,03
|Açılış
|: 2.036,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler11:25
|LMKDC
|21,56
|5.463.088
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|124.181.746
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|572.673.031
|% 10,00
|
|CMENT
|459,25
|3.104.071
|% 10,00
|
|DMSAS
|6,61
|26.938.148
|% 9,98
|
|AYCES
|1.027,00
|411.517.846
|% -7,56
|
|ARASE
|71,90
|277.749.120
|% -6,14
|
|OZGYO
|6,76
|110.190.447
|% -5,45
|
|UFUK
|244,00
|13.411.027
|% -5,06
|
|ARDYZ
|59,65
|405.474.321
|% -4,48
|
|THYAO
|286,25
|5.465.464.271
|% -0,09
|
|ISCTR
|28,38
|2.582.731.303
|% -1,25
|
|MIATK
|75,75
|2.562.710.678
|% 8,06
|
|EREGL
|46,16
|2.282.559.129
|% -0,73
|
|REEDR
|66,45
|2.135.054.772
|% 9,38
|
|ISCTR
|28,38
|2.582.731.303
|% -1,25
|
|EKGYO
|11,31
|1.010.179.122
|% -2,75
|
|ZOREN
|5,84
|442.121.467
|% -1,35
|
|EREGL
|46,16
|2.282.559.129
|% -0,73
|
|YKBNK
|23,54
|1.171.296.819
|% -2,73
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1055
|31,1105
|% 0,23
|
|Euro
|33,7038
|33,7380
|% 0,34
|
|Sterlin
|39,3043
|39,5014
|% 0,25
|
|Frank
|35,1873
|35,3992
|% 0,29
|
|Riyal
|8,2687
|8,3102
|% 0,21
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,82
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|897,48
|898,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,20
|971,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,29
|80,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,30
|2.036,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:25
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11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, YKBNK, AKBNK
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11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, FROTO
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11:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -41, 6 kaybederek (% -0.51 ) 8, 179
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11:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, PATEK, YAYLA, NETAS, LMKDC, EUYO, PKENT, GEREL, MANAS, KLSER
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11:41
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