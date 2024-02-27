***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.02.2024 11:25
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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26.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 27.02.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.851,603203 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252196
BIST
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14:139.262
En Düşük
|Değişim
|: -0,77%
|| -72,25
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:1331,1505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0484
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:1333,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0531
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:132.039,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,77
|Açılış
|: 2.039,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.718.623
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.550.512
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|250.500.926
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.341.861
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|509.966.132
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|2.552.640
|% -9,97
|
|PSGYO
|7,00
|1.048.330.422
|% -8,50
|
|IHYAY
|3,16
|42.025.235
|% -8,41
|
|ERSU
|35,64
|26.195.476
|% -7,62
|
|THYAO
|286,50
|7.834.368.796
|% 0,35
|
|MIATK
|80,75
|5.144.977.760
|% 4,73
|
|REEDR
|69,05
|4.677.360.649
|% 3,37
|
|EREGL
|46,46
|4.122.277.987
|% 1,93
|
|ASTOR
|128,50
|2.897.875.392
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,49
|1.082.929.432
|% -3,35
|
|PSGYO
|7,00
|1.048.330.422
|% -8,50
|
|EKGYO
|11,47
|1.463.405.448
|% -1,38
|
|ISCTR
|11,33
|1.404.026.961
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,50
|2.209.676.010
|% 0,26
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1486
|31,1508
|% 0,16
|
|Euro
|33,8410
|33,8465
|% 0,15
|
|Sterlin
|39,3944
|39,5919
|% 0,17
|
|Frank
|35,2588
|35,4712
|% 0,19
|
|Riyal
|8,2859
|8,3274
|% 0,23
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|889,14
|891,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,03
|969,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,36
|81,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,87
|2.036,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:29KTSKR
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 75.80 lira fiyatla işlem gören hissede 913, 977 adet işlem
-
14:28AVHOL
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 55.75 lira fiyatla işlem gören hissede 960, 145 adet işlem
-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 2 kaybederek (% -0.79 ) 8, 103
-
14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BANVT, FONET, NETAS, YAYLA, ATATP, GEREL, BFREN, SMART, BRKVY, EDATA
-
14:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AYCES, SODSN