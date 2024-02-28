***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.02.2024 09:43
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 28.02.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.851,474951 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252522
BIST
'
10:419.168
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -11,42
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.185
10:4131,1835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0398
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3872
En Düşük
31,0687
10:4133,7759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0326
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0887
En Düşük
33,7251
10:412.033,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,84
|Açılış
|: 2.033,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.029,22
BIST En Aktif Hisseler10:40
|YAYLA
|17,27
|44.821.029
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|77.263.179
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|22.532.361
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.197.372.896
|% 9,99
|
|LMKDC
|26,06
|32.040.900
|% 9,96
|
|FMIZP
|331,00
|42.203.478
|% -6,56
|
|SELEC
|57,10
|70.047.521
|% -6,39
|
|BNTAS
|12,04
|13.829.119
|% -5,79
|
|ARDYZ
|56,15
|153.944.533
|% -5,63
|
|YONGA
|88,00
|769.120
|% -5,38
|
|EREGL
|46,64
|2.765.676.721
|% -0,68
|
|THYAO
|280,00
|1.495.295.930
|% -0,09
|
|PATEK
|109,50
|1.197.372.896
|% 9,99
|
|REEDR
|67,80
|1.026.275.810
|% -3,00
|
|MIATK
|80,00
|1.013.686.077
|% 1,27
|
|ZOREN
|5,48
|375.344.330
|% 1,86
|
|EREGL
|46,64
|2.765.676.721
|% -0,68
|
|EKGYO
|11,23
|522.881.335
|% -0,62
|
|HALKB
|15,61
|532.175.914
|% 1,63
|
|ISCTR
|11,13
|359.553.969
|% -0,36
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1824
|31,1839
|% 0,13
|
|Euro
|33,7558
|33,7642
|% -0,13
|
|Sterlin
|39,3167
|39,5138
|% -0,15
|
|Frank
|35,2481
|35,4604
|% -0,06
|
|Riyal
|8,2886
|8,3302
|% 0,12
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,33
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|882,38
|887,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|926,60
|929,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,25
|82,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,58
|2.028,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
-
10:55BAYRK
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 35.92 lira fiyatla işlem gören hissede 435, 201 adet işlem
-
10:54REEDR
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 67.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 937, 944 adet işlem
-
10:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 68 kaybederek (% -0.34 ) 9, 692
-
10:53
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAYLA, EDATA
-
10:53XU100
Endeks 9, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 20, 667.00 milyon TL de