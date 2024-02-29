***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.02.2024 09:26
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 29.02.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.851,346704 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252870
BIST
'
12:239.153
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 90,34
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.166
12:2331,2286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 31,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
12:2333,9610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1081
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
12:232.043,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,92
|Açılış
|: 2.043,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler12:23
|ISYAT
|12,10
|56.148.494
|% 10,00
|
|LMKDC
|28,66
|75.975.081
|% 9,98
|
|BMSCH
|26,26
|105.271.851
|% 9,97
|
|BRKVY
|199,60
|28.368.306
|% 9,97
|
|ISGSY
|30,70
|31.609.548
|% 9,96
|
|EMNIS
|162,00
|2.436.480
|% -10,00
|
|SNKRN
|40,50
|1.492.911
|% -10,00
|
|ERSU
|28,16
|6.438.333
|% -9,97
|
|KARTN
|115,90
|260.324.600
|% -6,23
|
|PKENT
|375,00
|147.942.183
|% -4,52
|
|EREGL
|45,98
|5.605.749.716
|% -1,96
|
|PGSUS
|882,50
|3.772.963.744
|% 3,16
|
|THYAO
|282,00
|3.395.612.860
|% 2,17
|
|REEDR
|67,45
|2.156.497.504
|% 7,15
|
|MIATK
|73,60
|2.082.411.610
|% 3,30
|
|EREGL
|45,98
|5.605.749.716
|% -1,96
|
|ISCTR
|10,97
|837.896.301
|% 0,09
|
|EKGYO
|11,28
|788.312.858
|% 1,17
|
|ZOREN
|5,45
|318.559.966
|% 0,37
|
|YKBNK
|23,30
|1.253.814.640
|% 1,30
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2210
|31,2286
|% 0,09
|
|Euro
|33,9367
|33,9610
|% 0,32
|
|Sterlin
|39,4203
|39,6180
|% 0,09
|
|Frank
|35,4117
|35,6250
|% 0,12
|
|Riyal
|8,3013
|8,3429
|% 0,08
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|886,73
|888,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,67
|943,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,51
|2.035,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:23
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HEKTS, KONTR
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 74 artarak (% 0.87 ) 7, 996
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISYAT, BMSCH, BRKVY, LMKDC, QNBFL, PATEK, DIRIT, ISGSY
-
12:29
TABGD, VKFYO, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında